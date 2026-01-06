Fastned hat sein europäisches Schnellladenetz 2025 auf über 400 Standorte ausgebaut. Insgesamt 406 Fastned-Standorte stehen aktuell in den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien zur Verfügung. In der Mitteilung zu dem Meilenstein verweist Fastned auf den bisherigen Verlauf: Die erste Schnellladestation hatte das Unternehmen 2013 in Palmpol in den Niederlanden eröffnet. Dann hat es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
