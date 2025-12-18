Der Schnellladeanbieter Fastned hat seinen 50. Ladepark in Deutschland eröffnet. Der neue Standort in Werl-Büderich in Nordrhein-Westfalen bietet insgesamt zwölf Schnellladepunkte und ist Teil des Deutschlandnetzes. Bis Ende 2026 will Fastned hierzulande 75 Standorte betreiben. Fastned eröffnete seinen ersten eigenen Ladepark in Deutschland bereits 2018 an der A3 in Limburg an der Lahn. In den folgenden Jahren wuchs das Netz stetig, sodass Ende 2021 ...

