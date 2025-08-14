DJ PTA-News: Integrated Cyber Solutions Inc.: ICS ernennt den erfahrenen Daten- und KI-Wissenschaftler Jeremy J. Samuelson in das Cyber Future Advisory Board

Integrated Cyber Solutions (CSE: ICS), (OTCQB: IGCRF) (FRA: Y4G) ernennt den erfahrenen Daten- und KI-Wissenschaftler Jeremy J. Samuelson in das Cyber Future Advisory Board

VANCOUVER, British Columbia - Integrated Cyber Solutions (CSE: ICS), (OTCQB: IGCRF) (FRA: Y4G) ("ICS" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Jeremy J. Samuelson zum Technology Advisor in sein Cyber Future Advisory Board bekannt zu geben.

Herr Samuelson ist Mathematiker und Daten- und KI-Wissenschaftler mit 16 Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen für maschinelles Lernen und KI in verschiedenen Sektoren, darunter Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen sowie Energie- und Versorgungsunternehmen. Er hat mehrere groß angelegte Sicherheits- und Betrugsbekämpfungsinitiativen geleitet, darunter die Erkennung von Zahlungsbetrug bei Mastercard und die Erkennung von Identitätsbetrug als Principal Data & AI Scientist im Bereich Digital Identity Engineering bei Equifax.

Jeremys Karriere umfasst leitende Führungspositionen in den Bereichen Data Science und Analytics bei Equifax, Endava North America, SimpleMachines, Mastercard, Promontory Financial Group (einem IBM-Unternehmen), SemanticBits, Mana Health und Honeywell. Seine Arbeit erstreckt sich über verschiedene Sektoren und umfasst die Entwicklung von Lösungen für komplexe Datenumgebungen, hochvolumige Transaktionen und geschäftskritische Infrastrukturen.

Zusätzlich zu seiner Führungsrolle in der Branche ist Jeremy Mitglied des Data Science Advisory Council an der Hofstra University und lehrt Data Science, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz an der University of Texas in Austin und am Caltech. Er verfügt über mehrere professionelle Zertifizierungen, darunter AWS Certified Cloud Practitioner, AWS Certified Machine Learning - Specialty und Accelerated Computing with CUDA Python von NVIDIA.

Jeremys aktuelle Forschung konzentriert sich auf Bayes'sches maschinelles Lernen, Techniken zum Schutz der Privatsphäre und kausale oder kontrafaktische Inferenz, die alle die Mission von ICS ergänzen, vorausschauende, datenschutzbewusste und quantenresiliente Cybersicherheitslösungen bereitzustellen.

"Jeremy bringt eine außergewöhnliche Kombination aus akademischer Strenge, branchenerprobter Führung und fundiertem technischem Know-how mit", sagte Alan Guibord, Chairman und CEO von Integrated Cyber. "Seine Erkenntnisse werden dazu beitragen, ICS in den kommenden Jahren an der Spitze der KI-gesteuerten und quantenresilienten Cybersicherheit zu positionieren."

In Verbindung mit seiner Ernennung hat das Unternehmen Herrn Samuelson über Rho Data Solutions, LLC. 300.000 Aktienoptionen zu einem Preis von 0,25 $ gewährt, die gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens über einen Zeitraum von zwölf Monaten ausgeübt werden.

About Integrated Cyber Solutions Inc

Integrated Cyber Solutions Inc. bietet menschenzentrierte, KI-gestützte Cybersicherheit, die auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnitten ist. Die Strategie des Unternehmens kombiniert Verhaltensintelligenz, Managed Detection and Response (MDR), Endpunktschutz und Echtzeit-Bedrohungstransparenz, um die menschliche Ebene des Cyberrisikos zu bewältigen. Das Herzstück dieser Vision ist SecureGuard360, eine Plattform der nächsten Generation, die sich derzeit in der Entwicklung befindet und darauf ausgelegt ist, Bedrohungserkennung, verhaltensbasiertes Training und automatisierte Reaktion in einer einzigen, intuitiven Sicherheitsebene zu vereinen.

Im Rahmen seiner zukunftsorientierten Roadmap entwickelt Integrated Cyber auch neuartige Architekturen, um der nächsten Generation von Cyberbedrohungen, einschließlich solcher, die durch Quantencomputing ausgehen, zu begegnen. Die Federated AI Cybersecurity Architecture wird entwickelt, um eine verteilte Entscheidungsfindung in Echtzeit und quantenresilienten Datenschutz zu ermöglichen und die Sicherheit näher an den Ort zu bringen, an dem Daten generiert und verwendet werden. Mit expandierenden Aktivitäten im Nahen Osten, in Afrika und Südasien ist das Unternehmen bestrebt, kulturell anpassungsfähige, regulierungsbewusste Lösungen zu entwickeln und sich als führender Anbieter von verhaltensbezogener Cybersicherheit in Schwellenländern und darüber hinaus zu etablieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Alan GuibordChief Executive Officer1 Stiles Road, Salem, New Hampshire, 03079, USATel: +1-212-634-9534E-Mail: alan.guibord@integrated-cyber.com www.integrated-cyber.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder antizipiert, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über: das Angebot und seine Bedingungen, einschließlich der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; der Ablauf der Haltefristen für Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots vertrieben werden; und andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, einschließlich: Das Unternehmen kann den Erlös aus dem Angebot für andere als die in dieser Pressemitteilung angegebenen Zwecke verwenden; ungünstige Marktbedingungen; Änderungen der Zins- und Wechselkurse; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören die allgemeinen Marktbedingungen, andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden dargelegt sind und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

