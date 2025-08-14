NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Amazon haben am Donnerstag ihre Vortagesgewinne deutlich ausgebaut. Sie legten zuletzt um 3,2 Prozent auf 231,84 Dollar zu, nachdem es zuvor bis auf über 233 Dollar hinauf gegangen war. Sowohl im US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch im technologielastigen Nasdaq 100 lagen sie auf dem ersten Platz. Die Kurslücke von Anfang August ist wieder geschlossen. Die seit der enttäuschenden Quartalsbilanz vor zwei Wochen verbuchten Verluste sind aufgeholt.

Am Vortag hatte Amazon angekündigt, im Lebensmittelhandel zu expandieren. Bestellungen sollen noch am selben Tag gratis ausgeliefert werden. Die Expansion stütze die steigende Nachfrage, schrieb Doug Anmuth von JPMorgan. Amazon dürfte Marktanteile gewinnen. Für den Analyst ist Amazon weiter eine "Best Idea", er bekräftigte seine "Overweight"-Empfehlung mit Kursziel 265 Dollar./ajx/he