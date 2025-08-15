The following instruments on XETRA do have their first trading 15.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.08.2025
Aktien
1 US4560361028 Industrial Bank of Korea GDR
2 US83617A2078 Sound Point Meridian Capital Inc. Ser.A Pref
3 US74933X7084 Catheter Precision Inc.
4 CA31816R8369 Firefox Gold Corp.
Anleihen/ETF
1 US166756BJ45 Chevron USA Inc.
2 USU65354AT62 Niagara Mohawk Power Corp.
3 US880591FE74 Tennessee Valley Authority
4 US142339AN05 Carlisle Cos. Inc.
5 CA233852AM44 Daimler Trucks Finance Canada Inc.
6 USL2660VAA37 Eagle Funding LuxCo S.à r.l.
7 AU3SG0003205 South Australian Government Financing Authority
8 AU3CB0317493 Toyota Finance Australia Ltd.
9 DE000A4EEAZ1 HUMAN SCSp
10 NZIBDDT023C3 International Bank for Reconstruction and Development
11 IT0005666851 Italien, Republik
12 CA13509PKD47 Canada Housing Trust[TM] No. 1
13 US14149YBV92 Cardinal Health Inc.
14 US14149YBU10 Cardinal Health Inc.
15 US142339AM22 Carlisle Cos. Inc.
16 US166756BN56 Chevron USA Inc.
17 US25402DAC65 DigitalOcean Holdings Inc.
18 XS3153087559 ING Groep N.V.
19 US56035LAK08 Main Street Capital Corp.
20 US828807EA11 Simon Property Group L.P.
21 US828807DZ70 Simon Property Group L.P.
22 XS3152596493 Svenska Handelsbanken AB
23 US166756BL90 Chevron USA Inc.
24 DE000HEL0KV7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 DE000SHFM1G4 Schleswig-Holstein, Land
26 IE0002H3JQ66 SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
