Anzeige
Mehr »
Freitag, 15.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Neue Bohrergebnisse, Sichtgold und eine 7-fache Bewertungslücke, die zu groß ist, um sie zu ignorieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Frankfurt
15.08.25 | 08:04
2,628 Euro
-0,38 % -0,010
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,6262,67409:13
2,6242,66609:10
PR Newswire
15.08.2025 08:06 Uhr
76 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 15

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

14 August 2025

Number of ordinary shares purchased

330,161

Weighted average price paid (p)

227.6964

Highest price paid (p)

229.00

Lowest price paid (p)

226.40

Following the above purchase, FirstGroup holds 181,737,524 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 568,957,491.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 14 August 2025 is 568,957,491. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

227.71

126,535

BATE

227.69

137,144

CHIX

227.68

55,050

TRQX

227.70

11,432

Individual Transactions

14/08/2025

16:18:46.004

83

226.40

BATE

00041480195TRLO0

14/08/2025

16:15:22.977

35

226.40

BATE

00041480066TRLO0

14/08/2025

16:15:13.269

487

226.40

BATE

00041480063TRLO0

14/08/2025

16:15:05.590

532

226.40

XLON

00041480059TRLO0

14/08/2025

16:13:08.717

1420

226.60

BATE

00041479971TRLO0

14/08/2025

16:13:08.717

594

226.60

CHIX

00041479972TRLO0

14/08/2025

16:13:05.435

361

226.60

BATE

00041479962TRLO0

14/08/2025

16:13:00.029

177

226.60

XLON

00041479954TRLO0

14/08/2025

16:13:00.018

1589

226.80

XLON

00041479953TRLO0

14/08/2025

16:13:00.018

188

226.80

XLON

00041479952TRLO0

14/08/2025

16:13:00.018

3490

226.80

BATE

00041479950TRLO0

14/08/2025

16:13:00.018

768

226.80

CHIX

00041479951TRLO0

14/08/2025

16:12:02.016

163

227.00

BATE

00041479915TRLO0

14/08/2025

16:12:02.016

435

227.00

BATE

00041479916TRLO0

14/08/2025

16:11:04.016

577

227.00

BATE

00041479889TRLO0

14/08/2025

16:10:13.778

488

226.80

XLON

00041479859TRLO0

14/08/2025

16:10:13.770

730

226.80

XLON

00041479858TRLO0

14/08/2025

16:10:06.042

28

227.20

BATE

00041479850TRLO0

14/08/2025

16:10:06.042

667

227.20

BATE

00041479851TRLO0

14/08/2025

16:08:50.010

898

227.20

BATE

00041479753TRLO0

14/08/2025

16:08:49.946

3251

227.20

BATE

00041479752TRLO0

14/08/2025

16:08:49.868

611

227.20

BATE

00041479751TRLO0

14/08/2025

16:08:49.864

954

227.00

CHIX

00041479750TRLO0

14/08/2025

16:08:49.568

1797

227.20

BATE

00041479744TRLO0

14/08/2025

16:08:49.541

1829

227.20

BATE

00041479743TRLO0

14/08/2025

16:08:49.524

752

227.20

TRQX

00041479742TRLO0

14/08/2025

16:08:49.515

137

227.20

BATE

00041479740TRLO0

14/08/2025

16:08:49.515

3721

227.20

BATE

00041479741TRLO0

14/08/2025

16:08:49.504

3795

227.00

XLON

00041479737TRLO0

14/08/2025

16:08:49.504

2880

227.00

BATE

00041479738TRLO0

14/08/2025

16:08:49.504

3294

227.00

CHIX

00041479739TRLO0

14/08/2025

16:08:49.503

752

227.00

XLON

00041479736TRLO0

14/08/2025

16:06:40.442

444

227.20

TRQX

00041479610TRLO0

14/08/2025

16:06:40.442

374

227.20

TRQX

00041479611TRLO0

14/08/2025

16:06:37.666

1478

227.40

XLON

00041479585TRLO0

14/08/2025

16:06:37.666

842

227.40

XLON

00041479584TRLO0

14/08/2025

16:06:37.666

396

227.40

XLON

00041479583TRLO0

14/08/2025

16:06:37.666

145

227.40

XLON

00041479582TRLO0

14/08/2025

16:06:37.666

950

227.40

XLON

00041479581TRLO0

14/08/2025

16:06:37.666

245

227.20

TRQX

00041479586TRLO0

14/08/2025

16:06:37.647

1843

227.20

BATE

00041479578TRLO0

14/08/2025

16:06:37.647

1178

227.20

CHIX

00041479579TRLO0

14/08/2025

16:06:37.647

665

227.20

CHIX

00041479580TRLO0

14/08/2025

16:06:37.629

363

227.40

XLON

00041479577TRLO0

14/08/2025

16:06:37.629

400

227.40

XLON

00041479576TRLO0

14/08/2025

16:06:37.594

769

227.40

XLON

00041479575TRLO0

14/08/2025

16:06:37.594

8

227.40

XLON

00041479574TRLO0

14/08/2025

16:06:37.570

957

227.40

XLON

00041479573TRLO0

14/08/2025

16:06:37.543

28

227.20

CHIX

00041479572TRLO0

14/08/2025

16:06:37.533

741

227.40

XLON

00041479571TRLO0

14/08/2025

16:06:37.533

2240

227.40

XLON

00041479570TRLO0

14/08/2025

16:06:37.533

345

227.40

XLON

00041479569TRLO0

14/08/2025

15:59:08.566

386

227.20

CHIX

00041479120TRLO0

14/08/2025

15:59:08.432

350

227.20

BATE

00041479119TRLO0

14/08/2025

15:59:08.392

739

227.20

XLON

00041479118TRLO0

14/08/2025

15:59:08.389

69

227.20

CHIX

00041479117TRLO0

14/08/2025

15:59:08.366

32

227.20

XLON

00041479116TRLO0

14/08/2025

15:59:08.365

315

227.20

XLON

00041479115TRLO0

14/08/2025

15:59:08.335

360

227.20

CHIX

00041479111TRLO0

14/08/2025

15:59:08.335

443

227.20

CHIX

00041479112TRLO0

14/08/2025

15:59:08.335

2161

227.20

CHIX

00041479113TRLO0

14/08/2025

15:59:08.335

621

227.20

CHIX

00041479114TRLO0

14/08/2025

15:59:08.312

4943

227.20

XLON

00041479110TRLO0

14/08/2025

15:59:08.311

390

227.20

XLON

00041479109TRLO0

14/08/2025

15:59:08.311

422

227.20

XLON

00041479108TRLO0

14/08/2025

15:56:05.752

369

226.80

BATE

00041479011TRLO0

14/08/2025

15:53:23.210

10

226.80

BATE

00041478945TRLO0

14/08/2025

15:45:05.441

415

227.00

BATE

00041478681TRLO0

14/08/2025

15:45:05.440

155

227.00

BATE

00041478680TRLO0

14/08/2025

15:45:05.239

1048

227.00

BATE

00041478678TRLO0

14/08/2025

15:39:59.367

43

226.80

CHIX

00041478521TRLO0

14/08/2025

15:31:13.398

811

227.00

BATE

00041478337TRLO0

14/08/2025

15:31:13.396

714

227.00

XLON

00041478336TRLO0

14/08/2025

15:30:41.012

94

226.60

BATE

00041478319TRLO0

14/08/2025

15:17:57.507

75

226.40

XLON

00041477953TRLO0

14/08/2025

15:15:45.296

1698

226.60

XLON

00041477890TRLO0

14/08/2025

15:15:45.296

3234

226.60

BATE

00041477889TRLO0

14/08/2025

15:15:45.296

725

226.60

TRQX

00041477891TRLO0

14/08/2025

15:15:45.295

1160

226.60

CHIX

00041477888TRLO0

14/08/2025

15:14:00.943

597

226.40

XLON

00041477837TRLO0

14/08/2025

15:14:00.940

302

226.80

CHIX

00041477833TRLO0

14/08/2025

15:14:00.940

669

226.80

CHIX

00041477834TRLO0

14/08/2025

15:14:00.940

890

226.80

CHIX

00041477835TRLO0

14/08/2025

15:14:00.940

639

226.80

CHIX

00041477836TRLO0

14/08/2025

15:14:00.935

615

226.80

BATE

00041477828TRLO0

14/08/2025

15:14:00.935

723

226.80

BATE

00041477829TRLO0

14/08/2025

15:14:00.935

162

226.80

BATE

00041477830TRLO0

14/08/2025

15:14:00.935

629

226.80

BATE

00041477831TRLO0

14/08/2025

15:14:00.935

4734

226.80

BATE

00041477832TRLO0

14/08/2025

15:14:00.923

4330

226.60

XLON

00041477826TRLO0

14/08/2025

15:14:00.923

2880

226.60

BATE

00041477824TRLO0

14/08/2025

15:14:00.923

1295

226.60

CHIX

00041477825TRLO0

14/08/2025

15:14:00.923

987

226.60

TRQX

00041477827TRLO0

14/08/2025

15:12:06.023

206

227.00

XLON

00041477771TRLO0

14/08/2025

15:12:06.023

470

227.00

XLON

00041477770TRLO0

14/08/2025

15:10:10.010

424

227.00

XLON

00041477733TRLO0

14/08/2025

15:10:10.010

326

227.00

XLON

00041477732TRLO0

14/08/2025

15:08:14.013

139

227.00

XLON

00041477683TRLO0

14/08/2025

15:08:14.013

623

227.00

XLON

00041477682TRLO0

14/08/2025

15:06:18.014

324

227.00

XLON

00041477630TRLO0

14/08/2025

15:06:18.014

458

227.00

XLON

00041477629TRLO0

14/08/2025

15:04:17.231

877

227.00

XLON

00041477584TRLO0

14/08/2025

15:04:17.015

192

227.00

XLON

00041477583TRLO0

14/08/2025

15:04:17.014

815

227.00

XLON

00041477582TRLO0

14/08/2025

15:04:17.014

773

227.00

XLON

00041477581TRLO0

14/08/2025

15:04:17.014

148

227.00

XLON

00041477580TRLO0

14/08/2025

14:43:18.060

221

226.40

XLON

00041476904TRLO0

14/08/2025

14:43:17.585

864

226.60

BATE

00041476902TRLO0

14/08/2025

14:43:17.574

62

226.60

XLON

00041476901TRLO0

14/08/2025

14:43:17.574

1649

226.60

BATE

00041476900TRLO0

14/08/2025

14:43:17.574

883

226.60

CHIX

00041476899TRLO0

14/08/2025

14:43:06.017

766

226.60

XLON

00041476893TRLO0

14/08/2025

14:42:05.718

615

226.60

XLON

00041476845TRLO0

14/08/2025

14:41:13.093

2085

226.80

XLON

00041476825TRLO0

14/08/2025

14:41:13.093

2660

226.80

BATE

00041476823TRLO0

14/08/2025

14:41:13.093

877

226.80

CHIX

00041476824TRLO0

14/08/2025

14:41:10.406

802

226.80

BATE

00041476822TRLO0

14/08/2025

14:33:02.058

868

226.60

XLON

00041476568TRLO0

14/08/2025

14:33:02.058

1794

226.60

BATE

00041476567TRLO0

14/08/2025

14:33:02.058

599

226.60

CHIX

00041476566TRLO0

14/08/2025

14:33:01.927

1237

226.80

XLON

00041476565TRLO0

14/08/2025

14:33:01.927

854

226.80

CHIX

00041476564TRLO0

14/08/2025

14:31:00.789

22

226.60

CHIX

00041476420TRLO0

14/08/2025

14:28:01.168

2084

226.60

XLON

00041476195TRLO0

14/08/2025

14:28:01.168

1823

226.60

BATE

00041476193TRLO0

14/08/2025

14:28:01.168

789

226.60

CHIX

00041476194TRLO0

14/08/2025

14:28:01.145

297

227.00

XLON

00041476192TRLO0

14/08/2025

14:28:01.145

809

227.00

XLON

00041476191TRLO0

14/08/2025

14:28:01.138

3443

226.80

XLON

00041476189TRLO0

14/08/2025

14:28:01.138

3743

226.80

BATE

00041476188TRLO0

14/08/2025

14:28:01.138

1579

226.80

CHIX

00041476187TRLO0

14/08/2025

14:28:01.138

839

226.80

TRQX

00041476190TRLO0

14/08/2025

14:18:56.027

536

226.80

BATE

00041475926TRLO0

14/08/2025

14:02:00.450

789

227.20

XLON

00041475616TRLO0

14/08/2025

14:02:00.450

548

227.20

BATE

00041475613TRLO0

14/08/2025

14:02:00.450

113

227.20

BATE

00041475615TRLO0

14/08/2025

14:02:00.450

893

227.20

CHIX

00041475614TRLO0

14/08/2025

14:02:00.434

1237

227.20

XLON

00041475612TRLO0

14/08/2025

14:01:32.005

2819

227.40

XLON

00041475604TRLO0

14/08/2025

14:01:32.005

1031

227.40

BATE

00041475603TRLO0

14/08/2025

14:01:32.005

1112

227.40

CHIX

00041475602TRLO0

14/08/2025

13:54:06.590

841

227.40

BATE

00041475421TRLO0

14/08/2025

13:50:01.677

1499

227.40

XLON

00041475346TRLO0

14/08/2025

13:50:01.677

5

227.40

XLON

00041475345TRLO0

14/08/2025

13:50:01.677

2236

227.40

BATE

00041475342TRLO0

14/08/2025

13:50:01.677

1511

227.40

CHIX

00041475343TRLO0

14/08/2025

13:50:01.677

754

227.40

TRQX

00041475344TRLO0

14/08/2025

13:49:58.359

2253

227.60

XLON

00041475340TRLO0

14/08/2025

13:49:58.359

3096

227.60

BATE

00041475339TRLO0

14/08/2025

13:40:21.172

1313

227.20

BATE

00041475190TRLO0

14/08/2025

13:30:00.258

730

227.40

XLON

00041474988TRLO0

14/08/2025

13:30:00.258

790

227.40

BATE

00041474986TRLO0

14/08/2025

13:30:00.258

819

227.40

CHIX

00041474987TRLO0

14/08/2025

13:29:38.008

1961

227.60

XLON

00041474978TRLO0

14/08/2025

13:29:38.008

518

227.60

XLON

00041474977TRLO0

14/08/2025

13:29:38.008

630

227.80

XLON

00041474975TRLO0

14/08/2025

13:29:38.008

86

227.80

XLON

00041474973TRLO0

14/08/2025

13:29:38.008

1573

227.60

BATE

00041474976TRLO0

14/08/2025

13:29:38.008

1167

227.60

CHIX

00041474974TRLO0

14/08/2025

13:25:39.076

1134

227.60

BATE

00041474928TRLO0

14/08/2025

13:22:48.110

500

227.60

XLON

00041474876TRLO0

14/08/2025

13:22:45.024

659

227.60

BATE

00041474875TRLO0

14/08/2025

13:06:38.206

717

227.60

BATE

00041474653TRLO0

14/08/2025

13:06:32.248

1014

227.60

XLON

00041474648TRLO0

14/08/2025

13:06:32.248

641

227.60

CHIX

00041474649TRLO0

14/08/2025

13:06:32.247

1014

227.60

BATE

00041474647TRLO0

14/08/2025

13:06:26.010

1958

227.80

BATE

00041474639TRLO0

14/08/2025

13:06:26.010

256

227.80

BATE

00041474640TRLO0

14/08/2025

13:06:26.010

864

227.80

CHIX

00041474643TRLO0

14/08/2025

13:06:26.010

200

227.80

CHIX

00041474644TRLO0

14/08/2025

13:06:26.009

2241

227.80

XLON

00041474642TRLO0

14/08/2025

13:06:26.009

702

227.80

TRQX

00041474641TRLO0

14/08/2025

13:00:26.058

3

227.80

BATE

00041474545TRLO0

14/08/2025

13:00:26.052

74

227.80

XLON

00041474544TRLO0

14/08/2025

12:53:52.016

572

228.20

BATE

00041474409TRLO0

14/08/2025

12:53:52.016

73

228.20

BATE

00041474410TRLO0

14/08/2025

12:53:52.011

2572

228.00

XLON

00041474408TRLO0

14/08/2025

12:53:52.011

2908

228.00

BATE

00041474407TRLO0

14/08/2025

12:53:52.011

484

228.20

CHIX

00041474404TRLO0

14/08/2025

12:53:52.011

46

228.20

CHIX

00041474405TRLO0

14/08/2025

12:53:52.011

1325

228.00

CHIX

00041474406TRLO0

14/08/2025

12:52:54.011

631

228.20

XLON

00041474396TRLO0

14/08/2025

12:50:00.018

43

228.20

BATE

00041474361TRLO0

14/08/2025

12:50:00.018

16

228.20

BATE

00041474362TRLO0

14/08/2025

12:50:00.018

704

228.20

BATE

00041474363TRLO0

14/08/2025

12:49:02.013

662

228.20

XLON

00041474332TRLO0

14/08/2025

12:46:08.011

694

228.20

BATE

00041474271TRLO0

14/08/2025

12:46:08.006

512

228.20

CHIX

00041474269TRLO0

14/08/2025

12:46:08.006

118

228.20

CHIX

00041474270TRLO0

14/08/2025

12:45:10.013

149

228.20

XLON

00041474245TRLO0

14/08/2025

12:45:10.013

458

228.20

XLON

00041474244TRLO0

14/08/2025

12:45:10.013

28

228.20

XLON

00041474243TRLO0

14/08/2025

12:43:14.009

641

228.20

BATE

00041474196TRLO0

14/08/2025

12:42:16.011

595

228.20

XLON

00041474171TRLO0

14/08/2025

12:42:16.010

16

228.20

XLON

00041474170TRLO0

14/08/2025

12:39:22.009

93

228.20

BATE

00041474125TRLO0

14/08/2025

12:39:22.009

44

228.20

BATE

00041474126TRLO0

14/08/2025

12:39:22.009

556

228.20

BATE

00041474127TRLO0

14/08/2025

12:38:24.011

198

228.20

XLON

00041474098TRLO0

14/08/2025

12:38:24.011

26

228.20

XLON

00041474097TRLO0

14/08/2025

12:38:24.011

440

228.20

XLON

00041474096TRLO0

14/08/2025

12:38:24.011

14

228.20

XLON

00041474095TRLO0

14/08/2025

12:34:32.013

17

228.20

XLON

00041474057TRLO0

14/08/2025

12:34:32.012

663

228.20

XLON

00041474056TRLO0

14/08/2025

12:24:39.691

1950

228.20

XLON

00041473879TRLO0

14/08/2025

12:24:39.691

1031

228.20

TRQX

00041473878TRLO0

14/08/2025

12:24:39.690

2451

228.20

BATE

00041473876TRLO0

14/08/2025

12:24:39.690

1328

228.20

CHIX

00041473877TRLO0

14/08/2025

12:19:04.009

263

228.40

XLON

00041473817TRLO0

14/08/2025

12:19:04.009

138

228.40

XLON

00041473816TRLO0

14/08/2025

12:18:26.717

947

228.20

BATE

00041473810TRLO0

14/08/2025

12:16:40.262

560

228.40

BATE

00041473785TRLO0

14/08/2025

12:16:35.141

818

228.40

XLON

00041473783TRLO0

14/08/2025

12:16:35.008

749

228.40

XLON

00041473782TRLO0

14/08/2025

12:16:34.733

79

228.40

CHIX

00041473780TRLO0

14/08/2025

12:16:34.733

953

228.40

CHIX

00041473781TRLO0

14/08/2025

12:16:34.732

400

228.40

BATE

00041473778TRLO0

14/08/2025

12:16:34.732

70

228.40

BATE

00041473779TRLO0

14/08/2025

12:16:34.731

78

228.40

XLON

00041473777TRLO0

14/08/2025

12:16:34.731

677

228.40

XLON

00041473776TRLO0

14/08/2025

12:15:48.714

937

228.40

CHIX

00041473766TRLO0

14/08/2025

12:15:47.919

798

228.40

XLON

00041473765TRLO0

14/08/2025

12:15:47.916

778

228.40

BATE

00041473764TRLO0

14/08/2025

12:15:47.895

1076

228.40

BATE

00041473763TRLO0

14/08/2025

12:15:47.884

6

228.40

XLON

00041473762TRLO0

14/08/2025

12:15:47.878

51

228.40

XLON

00041473761TRLO0

14/08/2025

12:02:09.254

386

228.20

XLON

00041473561TRLO0

14/08/2025

12:02:09.254

342

228.20

XLON

00041473560TRLO0

14/08/2025

12:02:01.860

778

228.20

CHIX

00041473559TRLO0

14/08/2025

12:02:01.855

246

228.20

XLON

00041473558TRLO0

14/08/2025

12:02:01.855

534

228.20

XLON

00041473557TRLO0

14/08/2025

12:00:12.264

2259

228.40

BATE

00041473542TRLO0

14/08/2025

11:51:47.649

625

228.20

XLON

00041473442TRLO0

14/08/2025

11:51:47.649

435

228.20

XLON

00041473441TRLO0

14/08/2025

11:50:04.006

711

228.40

BATE

00041473424TRLO0

14/08/2025

11:46:12.005

26

228.20

BATE

00041473360TRLO0

14/08/2025

11:46:12.005

391

228.40

BATE

00041473361TRLO0

14/08/2025

11:46:12.005

247

228.40

BATE

00041473362TRLO0

14/08/2025

11:46:12.005

69

228.40

BATE

00041473363TRLO0

14/08/2025

11:41:22.029

597

228.20

XLON

00041473307TRLO0

14/08/2025

11:41:22.029

458

228.20

XLON

00041473306TRLO0

14/08/2025

11:41:22.008

43

228.20

BATE

00041473303TRLO0

14/08/2025

11:41:22.008

508

228.40

BATE

00041473304TRLO0

14/08/2025

11:41:22.008

210

228.40

BATE

00041473305TRLO0

14/08/2025

11:22:03.523

543

228.20

XLON

00041473047TRLO0

14/08/2025

11:21:07.558

892

228.40

BATE

00041473006TRLO0

14/08/2025

11:21:07.556

1077

228.40

BATE

00041473004TRLO0

14/08/2025

11:21:07.556

800

228.40

CHIX

00041473005TRLO0

14/08/2025

11:21:05.137

678

228.60

BATE

00041473002TRLO0

14/08/2025

11:21:05.137

1079

228.60

BATE

00041473003TRLO0

14/08/2025

11:21:05.132

2150

228.40

XLON

00041473001TRLO0

14/08/2025

11:21:05.132

1959

228.40

BATE

00041472999TRLO0

14/08/2025

11:21:05.132

1197

228.40

CHIX

00041473000TRLO0

14/08/2025

11:21:05.040

721

228.60

BATE

00041472998TRLO0

14/08/2025

11:21:04.840

717

228.60

BATE

00041472997TRLO0

14/08/2025

11:21:04.766

714

228.60

TRQX

00041472996TRLO0

14/08/2025

11:21:04.761

76

228.60

BATE

00041472994TRLO0

14/08/2025

11:21:04.761

694

228.60

BATE

00041472995TRLO0

14/08/2025

11:21:04.760

799

228.60

XLON

00041472993TRLO0

14/08/2025

11:21:04.315

813

228.60

BATE

00041472992TRLO0

14/08/2025

11:21:04.312

837

228.60

XLON

00041472991TRLO0

14/08/2025

11:11:47.441

432

228.60

BATE

00041472866TRLO0

14/08/2025

11:11:27.305

1288

228.60

BATE

00041472852TRLO0

14/08/2025

11:11:27.305

55

228.60

BATE

00041472853TRLO0

14/08/2025

11:11:24.033

957

228.60

CHIX

00041472850TRLO0

14/08/2025

11:11:24.033

850

228.60

CHIX

00041472851TRLO0

14/08/2025

11:11:24.025

73

228.60

BATE

00041472848TRLO0

14/08/2025

11:11:24.025

1760

228.60

BATE

00041472849TRLO0

14/08/2025

11:11:24.008

5

228.60

XLON

00041472847TRLO0

14/08/2025

11:11:24.007

712

228.60

XLON

00041472846TRLO0

14/08/2025

11:06:34.005

841

228.60

XLON

00041472739TRLO0

14/08/2025

11:05:29.527

1047

228.60

XLON

00041472722TRLO0

14/08/2025

10:53:21.702

3343

228.20

XLON

00041472537TRLO0

14/08/2025

10:53:21.702

240

228.20

XLON

00041472536TRLO0

14/08/2025

10:53:21.702

18

228.20

XLON

00041472535TRLO0

14/08/2025

10:43:00.712

975

228.00

XLON

00041472348TRLO0

14/08/2025

10:43:00.712

1052

228.00

BATE

00041472346TRLO0

14/08/2025

10:43:00.712

18

228.00

CHIX

00041472345TRLO0

14/08/2025

10:43:00.712

854

228.00

CHIX

00041472347TRLO0

14/08/2025

10:43:00.712

717

228.00

TRQX

00041472349TRLO0

14/08/2025

10:38:36.270

22

228.00

CHIX

00041472247TRLO0

14/08/2025

10:28:52.087

184

228.00

CHIX

00041472097TRLO0

14/08/2025

10:23:56.655

814

228.00

XLON

00041472017TRLO0

14/08/2025

10:23:56.654

1503

228.00

BATE

00041472015TRLO0

14/08/2025

10:23:56.654

955

228.00

CHIX

00041472016TRLO0

14/08/2025

10:22:39.469

1

228.00

CHIX

00041471990TRLO0

14/08/2025

10:21:42.536

1533

228.20

XLON

00041471959TRLO0

14/08/2025

10:21:42.536

1086

228.20

BATE

00041471958TRLO0

14/08/2025

10:21:42.536

1149

228.20

CHIX

00041471957TRLO0

14/08/2025

10:21:08.009

628

228.40

XLON

00041471947TRLO0

14/08/2025

10:17:03.563

29

228.20

BATE

00041471727TRLO0

14/08/2025

10:16:18.013

965

228.40

XLON

00041471702TRLO0

14/08/2025

10:16:18.008

18

228.40

BATE

00041471699TRLO0

14/08/2025

10:16:18.008

269

228.40

BATE

00041471700TRLO0

14/08/2025

10:16:18.008

326

228.40

BATE

00041471701TRLO0

14/08/2025

10:13:24.007

252

228.40

BATE

00041471622TRLO0

14/08/2025

10:13:24.007

323

228.40

BATE

00041471623TRLO0

14/08/2025

10:11:28.005

901

228.40

XLON

00041471587TRLO0

14/08/2025

10:10:30.010

660

228.40

BATE

00041471538TRLO0

14/08/2025

10:08:34.007

29

228.40

BATE

00041471498TRLO0

14/08/2025

10:08:34.004

488

228.40

BATE

00041471497TRLO0

14/08/2025

10:07:36.007

241

228.60

XLON

00041471473TRLO0

14/08/2025

10:07:36.007

103

228.60

XLON

00041471472TRLO0

14/08/2025

10:07:36.007

328

228.60

XLON

00041471471TRLO0

14/08/2025

10:07:36.007

16

228.40

XLON

00041471470TRLO0

14/08/2025

10:07:36.007

49

228.40

XLON

00041471469TRLO0

14/08/2025

10:04:42.005

779

228.60

BATE

00041471383TRLO0

14/08/2025

09:59:34.362

798

228.40

CHIX

00041471297TRLO0

14/08/2025

09:59:33.371

1641

228.60

XLON

00041471296TRLO0

14/08/2025

09:59:33.371

378

228.60

XLON

00041471295TRLO0

14/08/2025

09:59:33.371

337

228.60

XLON

00041471294TRLO0

14/08/2025

09:59:33.371

187

228.60

XLON

00041471293TRLO0

14/08/2025

09:59:33.371

30

228.60

XLON

00041471292TRLO0

14/08/2025

09:59:33.354

728

228.40

XLON

00041471291TRLO0

14/08/2025

09:59:33.353

1335

228.40

BATE

00041471289TRLO0

14/08/2025

09:59:33.353

1158

228.40

CHIX

00041471290TRLO0

14/08/2025

09:56:45.780

827

228.60

BATE

00041471226TRLO0

14/08/2025

09:56:45.778

656

228.60

XLON

00041471225TRLO0

14/08/2025

09:56:45.778

156

228.60

XLON

00041471224TRLO0

14/08/2025

09:56:45.260

144

228.60

XLON

00041471223TRLO0

14/08/2025

09:56:45.260

461

228.60

XLON

00041471222TRLO0

14/08/2025

09:56:45.235

954

228.60

XLON

00041471221TRLO0

14/08/2025

09:56:45.235

305

228.60

XLON

00041471220TRLO0

14/08/2025

09:56:45.235

573

228.60

BATE

00041471219TRLO0

14/08/2025

09:56:26.441

300

228.60

BATE

00041471215TRLO0

14/08/2025

09:56:19.821

178

228.60

XLON

00041471210TRLO0

14/08/2025

09:56:12.817

22

228.60

XLON

00041471209TRLO0

14/08/2025

09:56:12.817

744

228.60

BATE

00041471208TRLO0

14/08/2025

09:54:45.724

903

228.60

CHIX

00041471138TRLO0

14/08/2025

09:54:45.720

2727

228.60

BATE

00041471137TRLO0

14/08/2025

09:54:45.706

780

228.60

XLON

00041471135TRLO0

14/08/2025

09:54:45.706

838

228.60

BATE

00041471134TRLO0

14/08/2025

09:54:45.706

654

228.60

CHIX

00041471133TRLO0

14/08/2025

09:54:45.706

859

228.60

TRQX

00041471136TRLO0

14/08/2025

09:53:49.851

6

228.60

BATE

00041471107TRLO0

14/08/2025

09:46:36.480

448

228.60

XLON

00041470964TRLO0

14/08/2025

09:35:25.509

594

228.60

CHIX

00041470602TRLO0

14/08/2025

09:27:58.006

95

228.60

CHIX

00041470391TRLO0

14/08/2025

09:27:58.006

478

228.60

CHIX

00041470392TRLO0

14/08/2025

09:26:02.012

108

228.60

XLON

00041470365TRLO0

14/08/2025

09:26:02.012

409

228.60

XLON

00041470364TRLO0

14/08/2025

09:26:02.009

675

228.60

BATE

00041470363TRLO0

14/08/2025

09:22:10.005

11

228.60

BATE

00041470223TRLO0

14/08/2025

09:22:10.005

787

228.60

BATE

00041470224TRLO0

14/08/2025

09:18:53.802

223

228.60

BATE

00041470140TRLO0

14/08/2025

09:18:53.802

586

228.60

BATE

00041470141TRLO0

14/08/2025

09:18:50.240

1645

228.60

BATE

00041470139TRLO0

14/08/2025

09:18:50.040

1636

228.60

BATE

00041470138TRLO0

14/08/2025

09:18:49.840

1607

228.60

BATE

00041470137TRLO0

14/08/2025

09:18:49.776

796

228.60

BATE

00041470136TRLO0

14/08/2025

09:18:48.251

1400

228.80

CHIX

00041470135TRLO0

14/08/2025

09:18:48.065

1574

228.80

XLON

00041470134TRLO0

14/08/2025

09:18:48.065

339

228.80

XLON

00041470133TRLO0

14/08/2025

09:18:48.065

950

228.80

XLON

00041470132TRLO0

14/08/2025

09:18:48.065

651

228.80

XLON

00041470131TRLO0

14/08/2025

09:18:48.065

342

228.80

XLON

00041470130TRLO0

14/08/2025

09:18:48.065

16

228.80

XLON

00041470129TRLO0

14/08/2025

09:18:48.065

141

228.80

XLON

00041470128TRLO0

14/08/2025

09:18:48.055

1406

228.60

XLON

00041470127TRLO0

14/08/2025

09:18:48.055

154

228.60

BATE

00041470126TRLO0

14/08/2025

09:18:48.054

654

228.60

CHIX

00041470125TRLO0

14/08/2025

09:18:47.758

757

228.60

BATE

00041470124TRLO0

14/08/2025

09:18:41.122

1045

228.80

XLON

00041470119TRLO0

14/08/2025

09:18:35.642

616

228.80

XLON

00041470116TRLO0

14/08/2025

09:18:35.641

260

228.80

XLON

00041470115TRLO0

14/08/2025

09:18:35.637

654

228.60

CHIX

00041470114TRLO0

14/08/2025

09:09:14.565

745

228.60

XLON

00041469752TRLO0

14/08/2025

09:09:14.565

816

228.60

BATE

00041469750TRLO0

14/08/2025

09:09:14.565

654

228.60

CHIX

00041469749TRLO0

14/08/2025

09:09:14.565

625

228.60

TRQX

00041469751TRLO0

14/08/2025

08:43:30.295

1269

228.40

XLON

00041469114TRLO0

14/08/2025

08:43:30.230

710

228.40

XLON

00041469113TRLO0

14/08/2025

08:43:30.045

713

228.40

XLON

00041469112TRLO0

14/08/2025

08:43:30.008

955

228.40

BATE

00041469111TRLO0

14/08/2025

08:40:36.040

494

228.40

BATE

00041469055TRLO0

14/08/2025

08:37:42.011

74

228.40

BATE

00041468959TRLO0

14/08/2025

08:37:42.011

652

228.40

BATE

00041468960TRLO0

14/08/2025

08:37:42.011

108

228.40

BATE

00041468961TRLO0

14/08/2025

08:35:18.034

2190

228.40

BATE

00041468894TRLO0

14/08/2025

08:35:17.834

1382

228.40

BATE

00041468893TRLO0

14/08/2025

08:35:17.833

1011

228.20

XLON

00041468892TRLO0

14/08/2025

08:35:17.821

1008

228.20

XLON

00041468890TRLO0

14/08/2025

08:35:17.821

1109

228.20

BATE

00041468889TRLO0

14/08/2025

08:35:17.821

761

228.20

CHIX

00041468888TRLO0

14/08/2025

08:35:17.821

759

228.20

TRQX

00041468891TRLO0

14/08/2025

08:28:04.820

145

228.40

BATE

00041468575TRLO0

14/08/2025

08:28:04.820

851

228.40

BATE

00041468576TRLO0

14/08/2025

08:28:04.376

564

228.40

BATE

00041468573TRLO0

14/08/2025

08:28:04.376

255

228.40

BATE

00041468574TRLO0

14/08/2025

08:27:41.315

1008

228.20

XLON

00041468572TRLO0

14/08/2025

08:27:41.315

948

228.20

BATE

00041468569TRLO0

14/08/2025

08:27:41.315

170

228.20

BATE

00041468570TRLO0

14/08/2025

08:27:41.315

890

228.20

CHIX

00041468571TRLO0

14/08/2025

08:23:49.924

782

228.40

CHIX

00041468496TRLO0

14/08/2025

08:23:49.655

177

228.40

XLON

00041468495TRLO0

14/08/2025

08:23:49.655

600

228.40

XLON

00041468494TRLO0

14/08/2025

08:23:35.012

758

228.40

BATE

00041468490TRLO0

14/08/2025

08:23:35.010

193

228.40

XLON

00041468489TRLO0

14/08/2025

08:23:35.010

537

228.40

XLON

00041468488TRLO0

14/08/2025

08:23:33.034

973

228.40

BATE

00041468486TRLO0

14/08/2025

08:23:33.034

160

228.40

BATE

00041468487TRLO0

14/08/2025

08:23:33.030

766

228.40

XLON

00041468485TRLO0

14/08/2025

08:23:32.836

492

228.40

XLON

00041468484TRLO0

14/08/2025

08:23:32.836

1700

228.40

XLON

00041468483TRLO0

14/08/2025

08:23:32.827

905

228.40

TRQX

00041468482TRLO0

14/08/2025

08:23:32.754

3

228.80

CHIX

00041468480TRLO0

14/08/2025

08:23:32.754

680

228.80

CHIX

00041468481TRLO0

14/08/2025

08:23:32.737

878

228.40

XLON

00041468479TRLO0

14/08/2025

08:19:52.652

47

229.00

CHIX

00041468409TRLO0

14/08/2025

08:19:52.651

969

229.00

CHIX

00041468408TRLO0


© 2025 PR Newswire
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.