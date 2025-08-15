FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 15
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
14 August 2025
Number of ordinary shares purchased
330,161
Weighted average price paid (p)
227.6964
Highest price paid (p)
229.00
Lowest price paid (p)
226.40
Following the above purchase, FirstGroup holds 181,737,524 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 568,957,491.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 14 August 2025 is 568,957,491. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: GMT
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
227.71
126,535
BATE
227.69
137,144
CHIX
227.68
55,050
TRQX
227.70
11,432
