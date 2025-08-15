Das US-amerikanische Pharma-Unternehmen bleibt in Sachen Übernahmen und Lizenzabkommen sehr aktiv. Wie am Donnerstag bekannt wurde, verstärkt sich Eli Lilly erneut im aufstrebenden Adipositas-Markt mit einem milliardenschweren Deal - dieses Mal mit dem 2022 gegründeten Start-up Superluminal Medicines.Die Zusammenarbeit fokussiert sich auf nicht bekanntgegebene GPCR-Zielstrukturen. Hierbei handelt es sich um sogenannte G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCRs), die an Schlüsselprozessen wie Appetitregulierung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
