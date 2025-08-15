EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

SANHA GmbH & Co. KG mit solider Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse mit 61,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau

Rohertrag über Vorjahresniveau; EBITDA (10,0 Mio. Euro) und EBITDA-Marge (16,3 %) leicht rückläufig

Ausblick der stabilen Geschäftsentwicklung für 2025 wird bestätigt Essen, 15. August 2025 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2025 trotz nach wie vor herausfordernder Marktbedingungen mit einer stabilen Umsatzentwicklung und einem nur leicht reduzierten, deutlich positiven operativen Ergebnis abgeschlossen. Die Umsatzerlöse beliefen sich auf 61,5 Mio. Euro (1. Hj. 2024: 61,6 Mio. Euro). Dabei kompensierte das solide Auslandsgeschäft und ein starkes Industrie- und OEM-Geschäft die derzeit schwache Nachfrage aus der Sanitär- und Heizungsbranche in Deutschland, Österreich und dem Vereinigten Königreich. Insgesamt blieb der Auslandsumsatz mit einem Anteil von rund 82 % stabil. SANHA profitiert weiterhin von seiner regionalen und branchenseitigen Diversifizierung, die in den vergangenen Jahren forciert wurde und die Widerstandsfähigkeit der Unternehmensgruppe stärkt. Mit einem Rohertrag von 38,0 Mio. Euro (ohne Währungskurserträge) konnte das Vorjahresniveau (1. Hj. 2024: 36,4 Mio. Euro; ohne Währungskurserträge) wie bereits im ersten Quartal übertroffen werden, vorwiegend bedingt durch einen verbesserten Produkt- und Kundenmix und die daraus resultierende, reduzierte Materialaufwandsquote. Aufgrund des gestiegenen Rohertrags konnten Kostensteigerungen weitgehend kompensiert werden, wodurch die Gruppe ein im Vergleich zum Vorjahr nur leicht reduziertes EBITDA in Höhe von 10,0 Mio. Euro (1. Hj. 2024: 10,4 Mio. Euro) und eine nach wie vor sehr robuste EBITDA-Marge von 16,3 % erzielte. Das operative Ergebnis (EBIT) war mit 7,0 Mio. Euro nach 7,6 Mio. Euro im Vorjahr ebenfalls leicht rückläufig, was auch auf gestiegene Abschreibungen im Zuge erheblicher Investitionen in den vergangenen Jahren zurückzuführen ist. Die EBIT-Marge lag bei 11,3 %. Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens: "Im ersten Halbjahr kamen unsere erfolgreiche Internationalisierungsstrategie und unser breit diversifiziertes Produkt- und Branchenspektrum erneut voll zum Tragen. Trotz der anhaltenden Unsicherheiten, die unsere Märkte belasten, erwarten wir für das laufende zweite Halbjahr eine leichte Belebung der Nachfrage, begünstigt durch weiter sinkende Leitzinsen in Europa und das Konjunkturpaket der Bundesregierung für den deutschen Markt. Dementsprechend bestätigen wir unseren Ausblick einer stabilen Entwicklung für 2025 und erwarten weiterhin einen Umsatz auf Vorjahresniveau bei leicht niedrigerem EBITDA und EBIT." Der vollständige Halbjahresbericht 2025 ist unter https://www.sanha.com/Ueber-SANHA/Investor-Relations/Dokumente/ veröffentlicht. Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in über 60 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt. Investor Relations / Presse:

