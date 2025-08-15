Mitteilung der Verve Group SE:

Verve Group SE senkt Prognose für Gesamtjahr 2025 aufgrund von Plattformvereinheitlichung und Währungseffekten

Die Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) gibt eine reduzierte Prognose für das Gesamtjahr 2025 hinsichtlich des Nettoumsatzes und des bereinigten EBITDA bekannt. Der revidierte Ausblick geht nun von einem Nettoumsatz von 485 bis 515 Millionen Euro (zuvor 530 bis 565 Millionen Euro) und einem bereinigten EBITDA von 125 bis 140 Millionen Euro (zuvor 155 bis 175 Millionen Euro) aus.

Die Reduzierung der Prognose ist auf zwei Faktoren zurückzuführen, die in Kontrast zur erwarteten Entwicklung in der ursprünglichen Prognose stehen. Zum einen ein einmaliger Effekt aufgrund deutlicherer technischer Probleme im Zusammenhang mit der Plattformvereinheitlichung, die sich unmittelbar auf den Umsatz auswirkten, ...

