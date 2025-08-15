© Foto: Dall-EDie Intel-Aktie sprang, nachdem bekannt wurde, dass Trump eine Staatsbeteiligung prüft, um die US-Chipproduktion zu stärken.Die Aktien des US-Chipherstellers Intel sprangen am Donnerstag nachbörslich um mehr als 7 Prozent, nachdem Bloomberg berichtete, dass die Trump-Regierung eine direkte Beteiligung an dem Technologiekonzern prüft. Ziel sei es, die heimische Halbleiterproduktion auszubauen und Schlüsselindustrien unter US-Kontrolle zu halten. Die Gespräche sollen sich noch in einem frühen Stadium befinden. Diskutiert wird unter anderem eine Finanzierung der milliardenschweren Fabrikprojekte in Ohio. Intel ist derzeit der einzige US-Hersteller, der die leistungsstärksten Halbleiterchips …Den vollständigen Artikel lesen ...
