Der Münchener Baumaschinenhersteller Wacker Neuson (DE000WACK012) hat im ersten Halbjahr 2025 bewiesen, dass sich gezielte Effizienzmaßnahmen auszahlen. Trotz eines Umsatzrückgangs verbesserte sich die operative Performance deutlich. Mit 1,075 Milliarden Euro Umsatz lag das Unternehmen zwar 10,8 Prozent unter dem Vorjahr. Doch die EBIT-Marge erholte sich im zweiten Quartal spürbar auf 7,6 Prozent - ein Sprung um 5,1 Prozentpunkte gegenüber dem schwachen ersten Quartal. Wacker Neuson profitiert von Kostenmaßnahmen: Diese Entwicklung ist kein Zufall. Das Management hatte früh reagiert und Effizienzprogramme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt