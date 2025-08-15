© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-EDer wenig bekannte Chiphersteller SiTime könnte laut UBS der nächste große Name im Halbleiter-Universum werden.Analyst Timothy Arcuri nahm die Beobachtung des Unternehmens mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 260 US-Dollar auf, was einem Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent entspricht. [spotify]78yCbggbNraK4mY4CEHp0V[/spotify] Arcuri sieht SiTime als führendes Unternehmen im Bereich der Präzisions-Timing-Technologie - in der Halbleiterindustrie bezeichnet dies Geräte, die Signale erzeugen und steuern, welche für elektronische Schaltungen benötigt werden. Diese sind entscheidend für Betrieb, Datenübertragung und andere Funktionen in Halbleitern. "Mit neuen, auf Silizium …Den vollständigen Artikel lesen ...
