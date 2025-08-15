Während das Kerngeschäft mit E-Autos zuletzt für Sorgenfalten bei Anlegern gesorgt hat, richtet CEO Elon Musk den Blick unbeirrt nach vorn. Ein neues Jobangebot in New York City elektrisiert nun die Börsianer und befeuert die Fantasie rund um das autonome Fahren - für viele der eigentliche Hebel für die zukünftige Kursentwicklung.Konkret sucht der E-Auto-Pionier einen Fahrer für ein Prototypenfahrzeug im New Yorker Stadtteil Queens. Die Aufgabe: Bis zu acht Stunden täglich wertvolle Daten für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
