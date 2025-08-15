Drei ehemalige Mitglieder des britischen Supercharger-Teams von Tesla haben 60 Millionen Pfund für den Aufbau leistungsstarker Ladestationen in britischen Städten erhalten. Der erste Standort wird am 20. August in London eröffnet. In der Anfangsphase sind 30 Stationen geplant. Das neue Unternehmen heißt Hubber und wurde 2024 von den ehemaligen Tesla-Führungskräften Harry Fox, Connor Selwood und Hugh Leckie gegründet. Das Team gibt an, dass die Nachfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net