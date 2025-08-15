Mehrere Schwergewichte unter den US-Hedgefonds setzen trotz einer leichten Kursschwäche auf Nvidia. Vor den für den 27. August erwarteten Quartalszahlen bewegt sich die Aktie in einer engen Handelsspanne, nachdem sie Anfang des Monats erstmals die Marke von 180 US-Dollar überschritten hatte. Dennoch haben einige prominente Investoren ihre Positionen massiv aufgestockt. David Teppers Investmentgesellschaft Appaloosa erhöhte ihre Beteiligung im zweiten Quartal von 300.000 auf 1,75 Millionen Nvidia-Aktien, wie aus Unterlagen der US-Börsenaufsicht hervorgeht. Soros Fund Management sicherte sich über Kauf- und Verkaufsoptionen den Zugriff auf 932.539 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
