Exosomen mit Renditepotenzial: NurExone überzeugt mit Daten

Neue Vergleichsstudie zeigt: Deutlich bessere Heilungswirkung als Branchenstandard

Im Biotech-Sektor ist dies ein Signal mit Strahlkraft: Das israelisch-kanadische Unternehmen NurExone Biologic (TSXV: NRX) hat erste unabhängige Studiendaten veröffentlicht, die das kommerzielle Potenzial seiner Exosomenplattform untermauern. Die Analyse zeigt: Die von NurExone entwickelte Technologie schlägt einen etablierten Branchenstandard in vier zentralen Heilungsfeldern - darunter Nervenreparatur, Geweberegeneration und Wundheilung - teils deutlich.

"Die Lieferung von mehr als doppelt so vielen Wundheilungssignalen wie der Branchen-Benchmark deutet auf Anwendungen in der ästhetischen Hautverjüngung, Wundversorgung und orthopädischen Gewebereparatur hin", erklärte Jacob Licht, CEO der US-Tochter ExoTOP Inc., die die Exosomen mittels patentiertem 3D-Produktionsverfahren herstellt. Der Start der US-Produktion dürfte nicht nur medizinische Partner anziehen, sondern auch für neue Umsatzquellen sorgen.

Multimodale Wirkung mit Relevanz für den Markt

Besonders hervorzuheben: Die Exosomen liefern nicht nur mehr Signale - sie decken auch mehrere Heilungsbereiche gleichzeitig ab. Laut Dr. Tali Kizhner, F&E-Direktorin bei NurExone, sind die Partikel "wirksam bei Neuroprotektion und Reduktion von Entzündungen". Und gerade im Nervensystem sei diese Kombination "entscheidend, um die Bedingungen für eine signifikante Nervenregeneration zu schaffen".

Validierte Datenbasis und kontrollierte Herstellung

Durchgeführt wurde die Analyse vom zertifizierten Diagnostiklabor TAmiRNA. Dessen bioinformatische Auswertung zeigt eine klare microRNA-Anreicherung in den Exosomen von NurExone - mit Effekten auf Heilung, Entzündung und Gewebeaufbau. Die verwendeten Zellen stammen aus NurExones eigener Masterzellbank - ein Garant für Reproduzierbarkeit und Skalierbarkeit.

Fazit: Plattform mit klinischem Rückenwind

Mit rund doppelt so hoher Aktivität bei Wundheilung, Gewebereparatur und Entzündungshemmung positionieren sich NurExones Exosomen als leistungsfähige Plattform in der regenerativen Medizin. Es bleibt abzuwarten, wie die Investoren-Gemeinschaft darauf reagiert: Eine wissenschaftlich validierte Technologie, Produktionsausbau in den USA - und ein wachsender Markt für neurotherapeutische und ästhetische Anwendungen.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

