PTA-News: Aktien Global News: NurExone Biologic: Strategischer Kurs Richtung klinischer Meilenstein

Aktien Global News: NurExone Biologic: Strategischer Kurs Richtung klinischer Meilenstein

Frankfurt (pta000/05.10.2025/09:28 UTC+2)

NurExone Biologic Inc. hat Ende August seine Zahlen für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht - und gibt damit mehr als nur einen finanziellen Einblick. Die Ausgaben bleiben im Plan, mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung. Der Weg Richtung klinischer Studien ist damit weiter geebnet.

Strategische Weichenstellungen mit Langzeitwirkung

2025 ist für NurExone mehr als nur ein Jahr der Zwischenbilanzen. Bereits im Februar wurde das Unternehmen als einer der Top-Performer im TSX Venture 50 gelistet - ein starker Vertrauensbeweis seitens des Markts. Ein zentrales Projekt in diesem Zusammenhang war die Übernahme einer Master-Zellbank, die künftig die Versorgung und gleichbleibende Qualität des Hauptprodukts ExoPTEN absichern soll.

Parallel wurde mit der Gründung der US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. der Markteintritt in Nordamerika vorbereitet. Ziel ist es, sowohl Produktion als auch Vermarktung in den Vereinigten Staaten voranzutreiben. Rückenwind für diesen Schritt kommt vom ARMI HealthTech Hub Accelerator, in den das Unternehmen aufgenommen wurde - ein strategisches Sprungbrett in Richtung klinischer Entwicklung und Kommerzialisierung.

Wissenschaftliche Erfolge stützen Entwicklungskurs

Auch auf der Forschungsebene kann NurExone punkten. Auf der internationalen ISEV-Exosomenkonferenz präsentierte das Unternehmen neue Daten zur Regeneration von Gesichtsnerven - ein Hinweis auf eine mögliche dritte Indikation für ExoPTEN.

Im Sommer folgten weitere präklinische Ergebnisse mit starker Signalwirkung: In Tiermodellen verbesserte ExoPTEN die Gehfähigkeit nach Rückenmarksverletzungen signifikant. Begleitende bildgebende Verfahren belegten zudem strukturelle Reparaturen im Nervengewebe. Damit rückt eine Phase-1/2a-Studie für 2026 in greifbare Nähe - vorbehaltlich der regulatorischen Freigabe.

Solide Finanzierung für ambitionierte Entwicklungspläne

Die Investitionen in Forschung und Unternehmensaufbau schlagen sich nun auch in den Zahlen nieder. Im zweiten Quartal stiegen die F&E-Kosten auf 0,70 Mio. US-Dollar, während die allgemeinen Verwaltungsausgaben bei 1,13 Mio. US-Dollar lagen. Daraus resultierte ein Nettoverlust von 1,85 Mio. US-Dollar.

Gleichzeitig wurde mit einer erfolgreichen Privatplatzierung die Kapitalbasis gestärkt - ein wichtiger Schritt, um die nächsten Meilensteine auf dem Weg zur klinischen Anwendung abzusichern.

Perspektiven für Patienten und Anleger

Das erste Halbjahr 2025 zeigt: NurExone setzt seinen Kurs mit Nachdruck um. Die Pipeline entwickelt sich, die Strukturen stehen, und der Weg zur klinischen Reife von ExoPTEN wird konkreter. Für Patienten mit Rückenmarks- oder Sehnervenverletzungen zeichnet sich damit ein neuer Hoffnungsschimmer ab - und eine aussichtsreiche Positionierung in einem wachsenden Biotech-Markt.

NurExone Biologic Inc. ISIN: CA67059R1091 Land: Israel und Kanada

Quellen: https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/ irw-news-dr-reuter-investor-relations-nurexone-auf-kurs-forschungs-und-finanzierungserfolge-im-ersten-halbjahr-2025/ 4897383/ https://www.pressetext.com/news/nurexone-ueberzeugt-in-bioanalyse-eigene-exosomen-toppen-industriestandard.html https://finance.yahoo.com/news/nurexone-biologic-announces-preclinical-evidence-200300983.html?guccounter=1 https://nurexone.com/investors/News

