NurExone startet Vorbereitung auf ersten ExoPTEN-Einsatz am Patienten

Das kanadisch-israelische Biotech-Unternehmen NurExone Biologic hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zur klinischen Anwendung seines Leitkandidaten ExoPTEN angekündigt. Ziel ist die Herstellung klinischer Kleinchargen des Wirkstoffs zur Vorbereitung eines möglichen First-in-Human-Programms. Grundlage dafür ist eine wachsende Evidenz, die die besondere Qualität der exosomenbasierten Plattformtechnologie von NurExone unterstreicht.

Das Unternehmen prüft derzeit potenzielle Produktionspartner in Israel für eine GMP-konforme Herstellung von ExoPTEN im kleinen Maßstab. Diese Chargen sollen den Weg für eine spätere regulatorische Einreichung ebnen. ExoPTEN basiert auf einer Kombination aus hochaktiven Exosomen und gezielter siRNA und ist sowohl für akute Rückenmarks- als auch Sehnervenverletzungen in der Entwicklung. Welche Indikation letztlich priorisiert wird, ist noch offen.

Israel als Startpunkt - Skalierung in die USA im Blick

Parallel zur Vorbereitungsphase in Israel konzentriert sich NurExone auf die Auswahl von Fertigungsorganisationen, die über Erfahrung mit komplexen Biologika und GMP-gerechten Systemen verfügen. Ziel ist es, bereits in dieser frühen Phase klinische Anforderungen zu berücksichtigen und eine reibungslose Skalierung in die Vereinigten Staaten vorzubereiten.

Israel soll laut Unternehmen als strategischer Startpunkt für die GMP-Produktion und Prozessvalidierung dienen. Eine klinische Herstellung oder Anwendung im Rahmen eines Compassionate-Use-Programms sei aktuell nicht geplant. Entsprechende Schritte würden regulatorischer Freigaben bedürfen.

Biologische Aktivität deutlich über Marktniveau

Ein weiteres Signal der Stärke kommt aus der wissenschaftlichen Analyse. Jüngste Tests zeigen, dass die aus menschlichen Knochenmarkzellen gewonnenen Exosomen von NurExone eine signifikant höhere CD73-Aktivität aufweisen als handelsübliche Vergleichsprodukte. CD73 gilt als Schlüsselfaktor für Signalübertragung und Gewebereparatur.

Wie die Daten belegen, wandeln die Exosomen von NurExone AMP deutlich effizienter in Adenosin um - ein zentraler Prozess in der Zellkommunikation und Regeneration. Die Unterschiede zur Kontrollgruppe sind statistisch signifikant. Damit stützen die Ergebnisse die Annahme, dass NurExones Exosomen stärkere entzündungshemmende und heilungsfördernde Effekte auslösen können.

Technologieplattform mit Potenzial

Die Resultate bestätigen die Wirksamkeit der firmeneigenen Master Cell Bank sowie der patentierten 3D-Scherkraft-Technologie, die in der Herstellung zum Einsatz kommt. Die Exosomen aus diesem Verfahren zeigen laut Unternehmen eine höhere biologische Potenz, was sie zu vielversprechenden Wirkstoffen für therapeutische Anwendungen macht - insbesondere im Rahmen des ExoPTEN-Programms.

Diese Fortschritte unterstreichen nicht nur die wissenschaftliche Tiefe von NurExone, sondern auch das Potenzial der Technologieplattform für eine zukünftige Kommerzialisierung.

Strategische Kommunikationsoffensive in den USA

Flankierend zu den technischen Fortschritten hat NurExone die US-Kommunikationsagentur Russo Partners LLC für ein erstes Beratungsprojekt mit einer Laufzeit von bis zu zwei Monaten beauftragt. Das Mandat umfasst strategische Kommunikationsmaßnahmen und soll dazu beitragen, die Sichtbarkeit des Unternehmens zu erhöhen. Das Honorar liegt bei 6.600 US-Dollar, beide Parteien können mit einer Frist von 30 Tagen kündigen.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



