NurExone: Wissenschaftliche Meilensteine und frisches Kapital für neue Wachstumsschritte

Das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc. hat im dritten Quartal 2025 gleich mehrere Entwicklungen vorangetrieben. Neben den Finanzzahlen standen vor allem Fortschritte in der Produktpipeline, Erfolge im Bereich geistiges Eigentum sowie neue Finanzierungen im Fokus. Das Unternehmen aus Toronto und Haifa verfolgt mit seinen Exosomen-basierten Therapieansätzen ambitionierte Ziele im Bereich der regenerativen Medizin, insbesondere bei Verletzungen des zentralen Nervensystems.

Wichtiger Kapitalzufluss durch vollständige Ausübung von Warrants

Einen bedeutenden Schritt zur Stärkung der Kapitalbasis konnte NurExone mit der vollständigen Ausübung von 8,2 Millionen Warrants erreichen. Diese waren 2023 und 2024 ausgegeben worden. Nachdem die Kriterien für eine beschleunigte Ausübung erfüllt waren, wurde das Ablaufdatum vorverlegt. Bis zum 7. November 2025 wurden alle Warrants fristgerecht ausgeübt, was dem Unternehmen rund 3,2 Millionen kanadische Dollar an Bruttoerlösen einbrachte. Die Mittel werden zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und zur Sicherung der Liquidität eingesetzt.

Positive präklinische Daten belegen therapeutisches Potenzial bei Sehnervenschäden

Wissenschaftlich untermauerte NurExone seine ExoPTEN-Therapie mit neuen präklinischen Daten aus einem Glaukom-Modell. Die veröffentlichten Ergebnisse vom 8. Oktober 2025 zeigen eine dosisabhängige Wiederherstellung der Sehkraft. Insbesondere höhere Dosierungen führten zu nahezu normalen Netzhautfunktionen und verbesserten Überlebensraten der retinalen Ganglienzellen. Die Resultate sprechen für einen stabilen biologischen Wirkmechanismus der regenerativen Therapie.

Internationale Anerkennung auf Fachkonferenzen

Die zunehmende wissenschaftliche Relevanz des Unternehmens zeigt sich auch in seiner Präsenz auf globalen Konferenzen. CEO Dr. Lior Shaltiel war im Oktober geladener Sprecher beim Precision EV Forum 2025 in Cambridge. Im Dezember trat er zudem auf der Cell and Gene Therapy International Europe in Berlin auf. Damit stärkt NurExone seine Sichtbarkeit in der internationalen Fachwelt.

Privatplatzierungen sorgen für zusätzliche Liquidität

Zur weiteren Stärkung der Finanzlage wurden im dritten Quartal zwei Kapitalmaßnahmen durchgeführt. Am 20. August 2025 sammelte das Unternehmen über eine Platzierung rund 0,8 Millionen kanadische Dollar ein. Eine zweite Runde am 11. September brachte weitere 0,6 Millionen C$. Beide Emissionen enthielten Warrants mit einer Laufzeit von 36 Monaten. Die Mittel dienen primär der Deckung operativer Ausgaben und der Finanzierung klinischer Aktivitäten.

Patentschutz erweitert - Basis für industrielle Skalierung gelegt

Wichtige Fortschritte gab es beim Schutz geistigen Eigentums. Im dritten Quartal erhielt NurExone eine Patenterteilung in Israel sowie eine Zulassungsmitteilung in den USA für seinen Produktionsprozess. Am 11. November 2025 erfolgte schließlich die Patenterteilung in den USA für ein auf Scherspannung basierendes Bioreaktorsystem mit 3D-Struktur. Diese Schutzrechte gelten als Schlüssel für künftige klinische und kommerzielle Anwendungen.

US-Produktionsstandort in Vorbereitung

Ein konkreter Schritt zur industriellen Umsetzung ist die geplante Produktionsstätte in Indianapolis. Die Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. soll dort eine GMP-konforme Anlage errichten. Unterstützt wird das Projekt durch ein Anreizpaket von bis zu 260.000 US-Dollar. Die Produktionsstätte wird sowohl die firmeneigene Pipeline als auch externe Kooperationen im Bereich regenerativer Ästhetik bedienen.

Neue Daten zeigen Fortschritte bei Rückenmarksverletzungen

Neben den Studien zur Sehkraft präsentierte NurExone auch vielversprechende Ergebnisse zur motorischen Erholung nach Rückenmarksverletzungen. In präklinischen Versuchen mit dem CatWalk XT-System zeigte sich eine dosisabhängige Wiederherstellung der Gehfähigkeit. In der Hochdosisgruppe konnten alle Tiere wieder messbar laufen - ein Hinweis auf das breite Potenzial der ExoPTEN-Plattform.

Anbindung an führendes US-Biofertigungsnetzwerk

Ein weiterer strategischer Schritt war die Aufnahme in das BioFab Startup Lab von ARMI/BioFabUSA. Diese Partnerschaft eröffnet den Zugang zu einem führenden Netzwerk für Bioproduktionstechnologie in den USA - ein wichtiger Baustein beim Aufbau skalierbarer Produktionskapazitäten auf dem US-Markt.

F&E-Ausgaben gestiegen - Kostenstruktur bleibt stabil

Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 0,50 auf 0,70 Millionen US-Dollar. Dieser Anstieg ist vor allem auf höhere Personalkosten und aktienbasierte Vergütungen zurückzuführen. Die allgemeinen Verwaltungskosten lagen mit 0,76 Millionen US-Dollar leicht unter dem Vorjahresniveau. Der Nettoverlust im Quartal belief sich auf 1,47 Millionen US-Dollar.

Strategischer Kurs gefestigt - Plattform weiter gestärkt

CEO Dr. Lior Shaltiel sieht das Unternehmen strategisch gut aufgestellt. Im abgelaufenen Quartal sei die Plattform durch neue Patenterteilungen und Fortschritte in der präklinischen Forschung gestärkt worden. Zudem habe sich die wissenschaftliche Sichtbarkeit erhöht. CFO Eran Ovadya betonte die planmäßige Umsetzung des operativen Fahrplans, gestützt durch frisches Kapital aus den Finanzierungsrunden im August und September. Die Investitionen fließen weiterhin in die Entwicklung von ExoPTEN und in den Aufbau operativer Strukturen.

Fazit: Solide Basis für den nächsten Entwicklungsschritt

Mit wissenschaftlichen Fortschritten, gestärktem Patentportfolio und zusätzlichem Kapital untermauert NurExone seine Ambitionen. Die Exosomen-Therapie ExoPTEN zeigt breites Anwendungspotenzial - sowohl bei Sehnerven- als auch Rückenmarksverletzungen. Gleichzeitig schafft das Unternehmen die Voraussetzungen für eine skalierbare Produktion und internationale Sichtbarkeit. Anleger blicken gespannt auf das kommende Jahr.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



