Springer Nature ISIN: DE000SPG1003 konnte im Wochenverlauf 16,75 Prozent zulegen. Mit diesem phänomenalen Kursgewinn war die Aktie des Wissenschaftsverlag aus Berlin der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 22,65 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf mit 23,00 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS