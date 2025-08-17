Airbus-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 1,71 Prozent der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende notiert die Aktie des deutsch-französischen Flugzeugbauers bei 186,86 Euro auf Xetra und dieser Kurs war zugleich das Tageshoch. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 8 x kaufen und 2 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 140,00 Euro und 233,00 Euro. Sechs von zehn Analysten sehen ...

