Unterföhring (ots) -17. August 2025. Das Beste am Ende des Sommers: "TV total" kommt zurück. Und zwar nicht allein. Ab Dienstag, 19. August, kehrt Sebastian Pufpaff auf ProSieben und auf Joyn aus der Sommerpause zurück. Jeden Dienstag, um 20:15 Uhr, mit "TV total". Drei Mal bringt er im Anschluss den "TV total Stand Up Club" mit. Der Gastgeber lädt mit seiner Band "Klinke Supreme" die besten Comedians zu einzigartigem Stand-Up ein. Seinem Ruf folgen in der ersten Ausgabe Atze Schröder, Ingmar Stadelmann, Özcan Cosar, Hendrik Brehmer und Maria Ziffy."TV total" und "TV total Stand Up Club" werden produziert von Brainpool."TV total" dienstags, ab 19. August, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn."TV total Stand Up Club" erste Folge am Dienstag, 19. August, um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Pressekontakt:Nathalie GalinaUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.deOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6098243