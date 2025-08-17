Unterföhring (ots) -17. August 2025. Eine ehemalige Profifußballerin, die einer Liverpool-Legende einen Rekord abluchsen möchte. Und ein Gedächtnissportler wie aus dem Buch. Dem Telefonbuch. Nina aus Bergisch-Gladbach und Christian aus Haßfurt greifen in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" live in SAT.1 und auf Joyn nach einem Weltrekord. Die Show mit Michelle Hunziker und Jörg Pilawa kommt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden am Freitag, 29. August und Samstag, 30. August jeweils um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Das sind ihre RekordversucheNina Windmüller (37, Bergisch-Gladbach): Fußball annehmenFreestyle-Fußballerin Nina kickte bereits für den FCR Duisburg und den 1. FC Köln. Die ehemalige Bundesligaspielerin möchte den Rekord des Briten Jamie Redknapp knacken. Dafür muss sie einen Fußball annehmen und kontrollieren, der von einer Drohne aus einer Höhe von mehr als 38,924 Metern abgeworfen wurde. Warum sie dafür die Richtige ist: "Ich bin die Richtige, weil ich eine gute Technik habe. Die größte Herausforderung dabei ist, dass der Ball sehr schnell von oben kommt und der erste Kontakt wirklich perfekt sitzen muss."Christian Schäfer (33, Haßfurt): Handynummern merkenChristian Schäfer hat bereits mehrere Gedächtnis-Weltrekorde aufgestellt. Live in SAT.1 will er sich innerhalb von zwei Stunden 200 Handynummern aus dem Publikum merken. Das sind insgesamt mehr als 2.000 Ziffern. Danach werden ihm zufällige Namen aus dem Publikum genannt, die er anrufen muss.Das ist "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde":Insgesamt werden in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" 19 Rekordversuche unternommen. Wer ist erfolgreich und erhält die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde? Und welcher Rekord wird von den Zuschauern zum "Rekord der Herzen" gewählt, der den Eintrag ins legendäre Guinness-World-Records-Buch erhält?Produziert wird "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" von der Constantin Entertainment.Ausführliche Interviews mit den Moderatoren Michelle Hunziker und Jörg Pilawa zur Show finden Sie unter www.presse.sat1.de."Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" am 29. und 30. August jeweils um 20:15 Uhr live in SAT.1 und 24 Stunden live auf JoynPressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 -1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 151 40 65 55 18email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6098245