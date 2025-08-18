Frieden? Waffenruhe? Pustekuchen! Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Vladimir Putin endete am Freitag in Alaska ohne konkretes Ergebnis. Damit bestätigt sich, was viele Beobachter im Vorfeld des Treffens erwartet haben: Eine Einigung wird es so schnell nicht geben. Vielmehr zeigt der Ablauf des Treffens in Alaska, dass Rüstung für viele Jahrzehnte Thema bleiben wird. Für den Silber-Markt könnte das eine deutliche Angebotsverknappung bedeuten.Den vollständigen Artikel lesen ...
