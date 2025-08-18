© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-ERenk hat stark vom Rüstungsboom profitiert. Der Kurs der Aktie zeichnete sich zuletzt aber durch starke Gewinnmitnahmen aus. Wie geht es jetzt weiter?Auf Monatssicht büßten die Aktien des Panzermotoren-Hestellers Renk aus Augsbur rund 20 Prozent ein. Das Gros der Analysten bleibt aber trotzdem positiv gestimmt für die Anteilsscheine. Die Deutsche Bank Research hat aktuell ihr Kursziel für Renk anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. [spotify]78yCbggbNraK4mY4CEHp0V[/spotify] Der nächste Kurstreiber für die Aktien des Rüstungszulieferers dürfte der Kapitalmarkttag im November sein, schreibt Christophe Menard …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE