Die SBC Medical Group Holdings Incorporated (NASDAQ: SBC, "SBC Medical" oder das "Unternehmen"), ein globaler Eigner, Betreiber und Anbieter von Managementdienstleistungen und Produkten für Zentren für kosmetische Behandlungen, gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 (drei Monate zum 30. Juni 2025) und für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (sechs Monate zum 30. Juni 2025) bekannt.

Highlights des zweiten Quartals 2025

Der Gesamtumsatz lag bei 43 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 18 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Highlights des ersten Halbjahres 2025

Der Gesamtumsatz lag bei 91 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 16 entspricht.

Yoshiyuki Aikawa, Chairman und Chief Executive Officer von SBC Medical, meinte: "Wie erwartet und in unserer vorausgegangenen Finanzprognose angekündigt, konnte man an den Geschäftsergebnissen des zweiten Quartals 2025 die strategischen Veränderungen nachvollziehen, durch die SBC Medical langfristig wettbewerbsfähig und skalierbar positioniert werden soll. Der Gesamtumsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 18 zurück und lag bei 43 Millionen US-Dollar, was vor allem auf die vollständige Einstellung unseres Personalvermittlungsgeschäfts, gezielte Veräußerungen zur Optimierung unserer Betriebsabläufe und die Anpassung der Gebührenstruktur zurückzuführen ist. Wir halten unseren strategischen Plan konsequent ein, was man an unserem Netzwerk von 259 Franchise-Standorten zum 30. Juni 2025 und 6,31 Millionen Besuchen in den letzten zwölf Monaten erkennen kann. Damit haben wir eine in Japan einzigartige Größe erreicht. Die hohe Rate der wiederkehrenden Kunden ist ein Beleg für die Stärke unserer Marke Shonan Beauty Clinic. Der japanische Markt für zyklische Konsumgüter sieht sich derzeit mit einigen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere mit einem aufgrund von Handelsbeschränkungen verhaltenen Wachstum und einer zurückhaltenden Verbraucherstimmung. Doch trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen setzen wir wichtige Initiativen erfolgreich um. Dazu gehört beispielsweise die Übernahme von MB Career Lounge zur Verbesserung unserer Management-Support-Dienstleistungen und die Aufnahme der JUN CLINIC in unser Netzwerk, die sich durch hohe durchschnittliche Pro-Kunden-Ausgaben auszeichnet. Wir denken nach wie vor, dass unsere strategische Ausrichtung mit Blick auf die Zukunft die richtige ist, und konzentrieren uns weiterhin auf die Optimierung unseres Franchise-Modells, die Nutzung von Wachstumschancen, die Umstellung auf Modelle mit höheren Margen und die Schaffung von nachhaltigem Wert für unsere Aktionäre."

Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2025

Der Gesamtumsatz lag bei 43 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 18 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf eine überarbeitete Gebührenstruktur für Franchising-Dienstleistungen zurückzuführen, die im April 2025 in Kraft getreten ist, sowie auf die Einstellung des Personaldienstleistungsgeschäfts und die Veräußerung von SNA und Kijimadaira. Teilweise konnte dieser Rückgang durch Zuwächse in den Bereichen Beschaffung, Vermietungsdienstleistungen und anderen Einnahmequellen ausgeglichen werden.

Der der SBC Medical Group zurechenbare Nettogewinn belief sich für das am 30. Juni 2025 endende Quartal auf 2,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 18,5 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Der Rückgang lässt sich hauptsächlich auf ungünstige Veränderungen bei den sonstigen Erträgen und Aufwendungen zurückführen und resultiert in erster Linie aus höheren Wechselkursverlusten.

Das EBITDA1 lag bei 15 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 46 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang resultiert in erster Linie aus geringeren Umsätzen durch die Einstellung des Personaldienstleistungsgeschäfts, die Entkonsolidierung von SNA und Kijimadaira sowie die Überarbeitung der Gebührenstruktur.

Konferenzschaltung

Das Unternehmen wird am Mittwoch, den 13. August 2025, um 8:30 am Eastern Time (bzw. am Mittwoch, den 13. August 2025, um 9:30 pm Japan Time) eine Konferenzschaltung abhalten, um die Finanzergebnisse zu besprechen und Fragen live zu beantworten.

Bitte registrieren Sie sich vor der Konferenz über den unten bereitgestellten Link.

https://edge.media-server.com/mmc/p/ukc9sp9j/lan/en/

Sie werden automatisch zur Registrierungsseite für die "SBC Q2 2025 Financial Results Presentation" weitergeleitet. Bitte folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Registrierungsdaten einzugeben, und klicken Sie anschließend auf "Submit". Nach der Registrierung können Sie auf die spezielle Website zugreifen, über die Sie die Konferenzschaltung verfolgen können. Auf dieser Website finden Sie neben der Möglichkeit, die Konferenzschaltung zu verfolgen, auch Informationen zu den Referenten sowie frühere Investor-Relations-Materialien.

Die Unterlagen zur Ergebnispräsentation stehen Ihnen 10 Minuten vor Beginn der Konferenzschaltung auf der Website zur Verfügung. Die Unterlagen können auch heruntergeladen werden.

Eine Aufzeichnung der Konferenzschaltung wird bis zum 13. August 2026 verfügbar sein.

Außerdem werden die Gewinnmitteilung, begleitende Folien und ein archivierter Webcast dieser Konferenzschaltung auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens verfügbar sein unter https://ir.sbc-holdings.com/

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, besitzt und bietet Managementdienstleistungen und Produkte für kosmetische Behandlungszentren an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchise-Kliniken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbe- und Marketingbedürfnisse auf verschiedenen Plattformen (z. B. Social-Media-Netzwerke), Personalmanagement (z. B. Rekrutierung und Schulung), Buchung von Reservierungen für Kunden von Franchise-Kliniken, Unterstützung bei der Vermietung von Wohnungen für Franchise-Mitarbeiter und der Anmietung von Einrichtungen, Bau und Design von Franchise-Kliniken, Beschaffung von medizinischen Geräten und medizinischen Verbrauchsmaterialien (Wiederverkauf), Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchise-Kliniken zum Wiederverkauf an Klinikkunden, Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, Nutzung von Markenzeichen und Marken, IT-Softwarelösungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Fernberatungen), Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchise-Klinik (Kundenbindungspunkteprogramm) und Zahlungsmittel für die Franchise-Kliniken.

Weitere Informationen finden Sie auf https://sbc-holdings.com/

Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen verwendet nicht GAAP-konforme Kennzahlen wie EBITDA und EBITDA-Marge zur Bewertung seiner operativen Ergebnisse sowie für die finanzielle und operative Entscheidungsfindung. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dazu beitragen, grundlegende Trends in seinen Geschäftsbereichen zu erkennen. Das Unternehmen vertritt die Auffassung, dass die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen hilfreiche Informationen zur Ertragslage des Unternehmens liefern, das Gesamtverständnis der bisherigen Performance und der Zukunftsaussichten des Unternehmens verbessern und mehr Transparenz hinsichtlich der wichtigsten Kennzahlen schaffen, auf die sich das Management des Unternehmens bei seinen finanziellen und operativen Entscheidungen stützt.

Die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sind nicht nach US-GAAP definiert und werden nicht in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt. Die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind als Analyseinstrumente nur begrenzt tauglich, und bei der Beurteilung der Betriebsleistung, des Cashflows oder der Liquidität des Unternehmens sollten Investoren sie nicht isoliert oder als Ersatz für den Nettoverlust, den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder andere konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Daten, die gemäß US-GAAP erstellt wurden, betrachten.

Das Unternehmen mildert diese Einschränkungen ab, indem es die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen mit den am ehesten vergleichbaren US-GAAP-Leistungskennzahlen abgleicht, die alle bei der Bewertung der Unternehmensleistung berücksichtigt werden sollten.

Weitere Informationen zu den Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in der Tabelle mit der Überschrift "Ungeprüfte Überleitungen von GAAP- und Nicht-GAAP-Ergebnissen".

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind weder historische Fakten noch Aussagen über den aktuellen Stand, sondern geben lediglich die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Leistungen wieder, von denen viele naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet sind und außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens unter anderem hinsichtlich seiner finanziellen Leistungsfähigkeit, der Umsatz- und Gewinnentwicklung, der Geschäftsaussichten und -chancen sowie der Kapitalverwendungspläne und Liquidität wider. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Begriffen wie "könnte", "sollte", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "voraussichtlich", "potenziell" oder "hofft" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Wörter erkannt werden. Das Unternehmen fordert die Lesenden auf, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind und verschiedenen Risiken, Unwägbarkeiten, Annahmen oder Änderungen der Rahmenbedingungen unterliegen, die schwer vorhersehbar oder quantifizierbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse dar. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Änderungen seiner Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen basieren, zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, treten von Zeit zu Zeit auf und können vom Unternehmen nicht immer vorhergesagt werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts-, Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle in den Unterlagen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) aufgeführt und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind.

1 Beim EBITDA und der EBITDA-Marge handelt es sich um nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Verwendung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen" und in der Tabelle "Ungeprüfte Überleitung der GAAP-konformen und nicht GAAP-konformen Ergebnisse". 2 Bei den Zahlen wurden die Franchising-Kliniken der Marke SBC, Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH und JUN CLINIC berücksichtigt. 3 Bei der Anzahl der Kunden wurden die Kunden der Kliniken der Marke SBC, der Rize Clinic und der Gorilla Clinic sowie der AHH Clinic berücksichtigt. Ausgenommen wurden die Kunden der JUN CLINIC sowie kostenlose Beratungen. Der Bezugszeitraum umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025. 4 Die Zahlen beinhalten Franchising-Kliniken der Marke SBC, Rize Clinic und Gorilla Clinic. Nicht berücksichtigt sind Kunden der AHH-Kliniken und JUN CLINIC, ausgenommen kostenlose Beratungen. Der Prozentsatz der Kunden, die unsere Franchise-Kliniken zweimal oder öfter besucht haben.

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE BILANZ

30. Juni 2025 31. Dezember 2024 VERMÖGENSWERTE Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 152.740.882 125.044.092 Außenstände 2.350.368 1.413.433 Außenstände verbundene Parteien 48.920.843 28.846.680 Bestände 1.705.237 1.494.891 Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig verbundene Parteien 9.128.931 5.992.585 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, kurzfristig 10.552.623 10.382.537 Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges Umlaufvermögen 14.051.746 11.276.802 Sonstige Forderungen verbundene Parteien 1.891.408 Umlaufvermögen gesamt 241.342.038 184.451.020 Langfristige Vermögenswerte: Sachanlagen, netto 8.058.016 8.771.902 Immaterielle Vermögenswerte, netto 1.584.543 1.590.052 Langfristige Investitionen, netto 3.593.087 3.049.972 Goodwill, netto 5.011.511 4.613.784 Kryptowährungen 535.882 Forderungen aus Finanzierungsleasing, langfristig verbundene Parteien 13.197.979 8.397.582 Nutzungsüberlassung von Vermögenswerten aus Ausrüstungs-Leasingveträgen 4.583.393 5.267.056 Nutzungsüberlassung von Vermögenswerten aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen 516.932 Latente Steueransprüche 2.343.302 9.798.071 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, langfristig 5.934.636 5.023.551 Langfristige Vorauszahlungen 1.755.292 1.745.801 Langfristige Investitionen in MCs verbundene Parteien 19.381.422 17.820.910 Sonstige Vermögenswerte 7.461.224 15.553.453 Langfristige Vermögenswerte gesamt 73.957.219 81.632.134 Vermögenswerte gesamt 315.299.257 266.083.154 VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten 16.290.206 13.875.179 Verbindlichkeiten verbundene Parteien 3.245.989 659.044 Kurzfristiger Teil der langfristigen Darlehen 69.420 96.824 Wechselverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten, kurzfristig verbundene Parteien 3.272.048 26.255 Vorauszahlungen von Kunden 512.123 820.898 Vorauszahlungen von Kunden verbundene Parteien 10.333.007 11.739.533 Ertragssteuerverbindlichkeiten 14.133.163 18.705.851 Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen, kurzfristig 3.623.871 4.341.522 Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingveträgen, kurzfristig 161.340 Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 6.229.797 8.103.194 In Verbindung mit einer verbundenen Partei 2.810.647 2.823.590 Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt 60.681.611 61.191.890







SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE BILANZ (Fortsetzung)

30. Juni 2025 31. Dezember 2024 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Darlehen 7.031.506 6.502.682 Wechselverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten, langfristig verbundene Parteien 5,334 Latente Steuerverbindlichkeiten 353.517 926.023 Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen, langfristig 1.208.516 1.241.526 Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingveträgen, langfristig 164.721 Sonstige Verbindlichkeiten 1.206.815 1.193.541 Langfristige Verbindlichkeiten gesamt 9.965.075 9.869.106 Verbindlichkeiten gesamt 70.646.686 71.060.996 Eigenkapital: Vorzugsaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 20.000.000 genehmigte Aktien; zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 keine ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien) Stammaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 400.000.000 genehmigte Aktien, 103.881.251 und 103.020.816 ausgegebene Aktien, 103.098.442 und 102.750.816 ausstehende Aktien zum 30. Juni 2025 bzw. 31. Dezember 2024) 10.388 10.302 Zusätzliches eingezahltes Kapital 72.196.114 62.513.923 Eigene Aktien (zu Anschaffungskosten, 782.809 und 270.000 Aktien zum 30. Juni 2025 bzw. 31. Dezember 2024) (5.115.262 (2.700.000 Gewinnrücklagen 213.423.693 189.463.007 Kumulierte sonstige Gesamtergebnisverluste (35.922.942 (54.178.075 Eigenkapital der Total SBC Medical Group Holdings Incorporated 244.591.991 195.109.157 Nicht beherrschende Anteile 60.580 (86.999 Eigenkapital gesamt 244.652.571 195.022.158 Verbindlichkeiten und Eigenkapital gesamt 315.299.257 266.083.154

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.







SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGÜBERPRÜFTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHTUNG UND

GESAMTERGEBNIS

Für die drei Monate mit Ende

30. Juni Für die sechs Monate mit Ende

30. Juni 2025 2024 2025 2024 Umsatz, netto verbundene Parteien 38.944.898 51.039.038 84.202.043 101.509.245 Umsatz, netto 4.413.949 2.063.042 6.485.505 6.400.877 Umsatz gesamt, netto 43.358.847 53.102.080 90.687.548 107.910.122 Umsatzkosten (einschließlich Umsatzkosten von verbundenen Parteien in Höhe von 4.669.602 US-Dollar und 3.616.103 US-Dollar für die drei Monate endend am 30. Juni 2025 und 2024, sowie 8.126.530 US-Dollar bzw. 5.413.462 US-Dollar für die sechs Monate endend am 30. Juni 2025 bzw. 2024) 13.348.270 13.682.405 22.943.887 28.971.072 Bruttogewinn 30.010.577 39.419.675 67.743.661 78.939.050 Betriebskosten: Vertriebs-,Verwaltungs- und Gemeinkosten (einschließlich Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten von verbundenen Parteien in Höhe von 415.767 US-Dollar und null US-Dollar für die drei Monate endend am 30. Juni 2025 und 2024 sowie 415.767 US-Dollar und null US-Dollar für die sechs Monate endend am 30. Juni 2025 bzw. 2024) 15.456.385 12.129.115 28.987.395 27.187.605 Betriebskosten gesamt 15.456.385 12.129.115 28.987.395 27.187.605 Erträge aus der Geschäftstätigkeit 14.554.192 27.290.560 38.756.266 51.751.445 Sonstige Erträge (Aufwendungen): Zinserträge 22.882 11.644 78.215 29.333 Zinsaufwand (49.651 (7.424 (55.858 (10.432 Sonstige Erträge 33.771 306.291 185.099 655.972 Sonstige Aufwendungen (1.132.465 (514.636 (2.829.724 (1.951.292 Gewinn aus der Rückzahlung von Lebensversicherungen 8.746.138 Änderung des Zeitwerts von Kryptowährungen 111.632 111.632 Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft 3,813,609 Sonstige Erträge (Aufwendungen) gesamt (1.013.831 (204.125 6.235.502 2.537.190 Ertrag vor Ertragssteuern 13.540.361 27.086.435 44.991.768 54.288.635 Ertragsteueraufwand 11.100.509 8.529.110 21.059.966 16.981.094 Reinertrag 2.439.852 18.557.325 23.931.802 37.307.541 Abzüglich: Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag) (18.388 72.917 (28.884 65.381 Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Reinertrag 2.458.240 18.484.408 23.960.686 37.242.160 Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust): Bereinigung aufgrund von Währungsumrechnungen 8.623.269 (9.046.549 18.431.596 (19.240.401 Gesamtergebnis 11.063.121 9.510.776 42.363.398 18.067.140 Abzüglich: Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Gesamtergebnis 184.411 22.000 147.579 (70.000 Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnendes Gesamtergebnis 10.878.710 9.488.776 42.215.819 18.137.140 Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn pro Aktie* Unverwässert und verwässert 0,02 0,20 0,23 0,40 Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien* Unverwässert und verwässert 103.507.249 94.192.433 103.392.580 94.192.433 Rückwirkend berichtigt aufgrund der Auswirkungen der umgekehrten Rekapitalisierung am 17. September 2024.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.







SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGÜBERPRÜFTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

Für die sechs Monate mit Ende 30. Juni 2025 2024 CASHFLOWS AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT Reinertrag 23.931.802 37.307.541 Anpassungen zur Überleitung des Jahresüberschusses zum Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisationen 1.264.405 1.849.422 Nicht zahlungswirksame Leasingaufwendungen 2.185.744 1.923.890 Rückstellung für Kreditausfälle 283.752 62.804 Änderung des Zeitwerts langfristiger Finanzanlagen 384.523 1.045.557 Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft (3.813.609 Gewinn aus der Rückzahlung von Lebensversicherungen (8.746.138 Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen (10.804 (902 Änderung des Zeitwerts von Kryptowährungen (111.632 Latente Ertragsteuern 7.452.983 (3.322.728 Veränderungen der betrieblichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten: Außenstände (789.577 (1.423.412 Außenstände verbundene Parteien (17.039.113 5.843.499 Bestände (717.972 561.921 Forderungen aus Finanzierungsleasing verbundene Parteien (6.482.967 (1.759.556 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.081.703 7.521.267 Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges Umlaufvermögen (1.349.225 (1.488.347 Langfristige Vorauszahlungen 211.988 (41.412 Sonstige Vermögenswerte 85.907 (1.007.431 Verbindlichkeiten 1.165.217 (8.960.556 Verbindlichkeiten verbundene Parteien 2.455.865 Wechselverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten verbundene Parteien (5.031.570 (5.101.368 Vorauszahlungen von Kunden (369.616 (755.977 Vorauszahlungen von Kunden verbundene Parteien (2.363.891 (4.663.233 Zu zahlende Ertragssteuern (6.030.526 5.462.133 Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen (2.275.398 (1.998.196 Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (2.508.035 (4.444.172 Sonstige Verbindlichkeiten (88.593 77.625 NETTO-CASHFLOW AUS (VERWENDET FÜR) GESCHÄFTSTÄTIGKEIT (6.411.168 22.874.760 CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN Erwerb von Sachanlagen (560.431 (1.565.333 Erwerb einer Wandelanleihe (1.700.000 Vorauszahlungen für Sachanlagen (705.351 Vorauszahlungen an verbunden Parteien (617.804 Im Namen von verbundenen Parteien geleistete Zahlungen (1.836.541 (5.245.990 Erwerb von langfristigen Anlagen (652.555 Erwerb von Kryptowährungen (424.250 Langfristige Darlehen an Dritte (13.134 (62.489 Rückzahlungen von verbundenen Parteien 70.000 555.000 Rückzahlungen von Dritten 56.307 44.748 Erträge aus der Rückzahlung von Lebensversicherungen 17.735.717 Veräußerung einer Tochtergesellschaft, abzüglich veräußerter liquider Mittel (815.819 Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen 1.728.236 1.971 NETTO-CASHFLOW AUS (VERWENDET FÜR) INVESTITIONSTÄTIGKEIT 15.397.998 (9.405.716







SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

UNGÜBERPRÜFTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die sechs Monate mit Ende

30. Juni 2025 2024 CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Kredite von verbundenen Parteien 15.000 Rückzahlung langfristiger Darlehen (74.256 (59.217 Rückzahlungen von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (278.097 Rückzahlungen an verbundene Parteien (27.943 (50.124 Rückkauf eigener Aktien (2.415.262 Angenommener Beitrag im Zusammenhang mit Preisänderungen bei der Veräußerung von Sachanlagen 9.682.277 NETTO-CASHFLOW AUS (VERWENDET FÜR) FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN 6.901.719 (109.341 Auswirkungen von Wechselkursänderungen 11.808.241 (12.679.865 NETTO-VERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE 27.696.790 679.838 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS 125.044.092 103.022.932 ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS 152.740.882 103.702.770 ZUSÄTZLICHE OFFENLEGUNG VON KAPITALFLUSSINFORMATIONEN Für Zinsaufwendungen aufgewendete Zahlungsmittel 55.858 10.432 Für Ertragsteuern gezahlte Zahlungsmittel, netto 19.637.454 16.191.178 NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME INVESTITIONEN UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN Aus langfristigen Vorauszahlungen übertragene Sachanlagen 246.188 Im Austausch gegen Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen erworbene Nutzungsrechte an Ausrüstungsgegenständen 104.437 Im Austausch gegen Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingverträgen erworbene Nutzungsrechte an Finanzierungs-Leasinggegenständen 612.466 Neubewertung von Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen und Nutzungsrechten aufgrund von Leasingänderungen 1.160.680 1.376.034 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Parteien im Zusammenhang mit erbrachten Kreditdienstleistungen 8.175.342 16.085.387 Ausgabe von Stammaktien als Incentive-Aktien 86

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.







ÜBERLEITUNG VON GAAP-KONFORMEN ZU NICHT GAAP-KONFORMEN FINANZKENNZAHLEN

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED

Ungeprüfte Überleitungen der GAAP-konformen und nicht GAAP-konformen Ergebnisse

Für die drei Monate mit Ende

30. Juni Für die sechs Monate mit Ende 30. Juni 2025 2024 2025 2024 Gesamtumsatz, netto 43.358.847 53.102.080 90.687.548 107.910.122 Betriebsertrag 14.554.192 27.290.560 38.756.266 51.751.445 Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisationen 636.101 830.945 1.264.405 1.849.422 EBITDA 15.190.293 28.121.505 40.020.671 53.600.867 EBITDA-Marge 35 53 44 50

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

