Die SBC Medical Group Holdings Incorporated (NASDAQ: SBC, "SBC Medical" oder das "Unternehmen"), ein globaler Eigner, Betreiber und Anbieter von Managementdienstleistungen und Produkten für Zentren für kosmetische Behandlungen, gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 (drei Monate zum 30. Juni 2025) und für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (sechs Monate zum 30. Juni 2025) bekannt.
Highlights des zweiten Quartals 2025
- Der Gesamtumsatz lag bei 43 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 18 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das operative Ergebnis betrug 15 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 47 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Nettogewinn, der der SBC Medical Group zuzurechnen ist, lag bei 2,5 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 87 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Gewinn pro Aktie, der als dem Unternehmen zurechenbarer Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien definiert wird, betrug für das am 30. Juni 2025 endende Quartal 0,02 US-Dollar, gegenüber 0,20 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
- Das EBITDA1, das berechnet wird, indem Abschreibung- und Amortisationsaufwendungen sowie Wertminderungsaufwendungen zum Betriebsergebnis addiert werden, betrug 15 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 46 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge1 lag im zweiten Quartal 2025 bei 35 %, gegenüber 53 im zweiten Quartal 2024.
- Die Eigenkapitalrendite, die als dem Unternehmen zuzurechnender Nettogewinn geteilt durch das durchschnittliche Aktienkapital zum 30. Juni 2025 definiert ist, lag bei 4 und damit um 44 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.
- Die Anzahl der Franchise-Standorte2betrug zum 30. Juni 2025 insgesamt 259, was einem Anstieg von 36 Standorten gegenüber dem 30. Juni 2024 entspricht.
- Die Anzahl der Kunden3in den letzten zwölf Monaten zum 30. Juni 2025 belief sich auf 6,31 Millionen, was einem Anstieg von 14 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Die Wiederholungsrate der Kunden4, die die Kliniken des Franchisenehmers zweimal oder öfter besuchten, lag bei 72 %.
Highlights des ersten Halbjahres 2025
- Der Gesamtumsatz lag bei 91 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 16 entspricht.
- Das operative Ergebnis betrug 39 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 25 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Nettogewinn, der der SBC Medical Group zuzurechnen ist, lag bei 24 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 36 gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Der Gewinn pro Aktie, der als dem Unternehmen zurechenbarer Nettogewinn geteilt durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Aktien definiert ist, lag für das am 30. Juni 2025 endende Halbjahr bei 0,23 US-Dollar, verglichen mit 0,40 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024.
- Das EBITDA1, das berechnet wird, indem Abschreibung- und Amortisationsaufwendungen sowie Wertminderungsaufwendungen zum Betriebsergebnis addiert werden, betrug 40 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 25 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EBITDA-Marge1 betrug im ersten Halbjahr 2025 44 %, gegenüber 50 im ersten Halbjahr 2024.
Yoshiyuki Aikawa, Chairman und Chief Executive Officer von SBC Medical, meinte: "Wie erwartet und in unserer vorausgegangenen Finanzprognose angekündigt, konnte man an den Geschäftsergebnissen des zweiten Quartals 2025 die strategischen Veränderungen nachvollziehen, durch die SBC Medical langfristig wettbewerbsfähig und skalierbar positioniert werden soll. Der Gesamtumsatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 18 zurück und lag bei 43 Millionen US-Dollar, was vor allem auf die vollständige Einstellung unseres Personalvermittlungsgeschäfts, gezielte Veräußerungen zur Optimierung unserer Betriebsabläufe und die Anpassung der Gebührenstruktur zurückzuführen ist. Wir halten unseren strategischen Plan konsequent ein, was man an unserem Netzwerk von 259 Franchise-Standorten zum 30. Juni 2025 und 6,31 Millionen Besuchen in den letzten zwölf Monaten erkennen kann. Damit haben wir eine in Japan einzigartige Größe erreicht. Die hohe Rate der wiederkehrenden Kunden ist ein Beleg für die Stärke unserer Marke Shonan Beauty Clinic. Der japanische Markt für zyklische Konsumgüter sieht sich derzeit mit einigen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere mit einem aufgrund von Handelsbeschränkungen verhaltenen Wachstum und einer zurückhaltenden Verbraucherstimmung. Doch trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen setzen wir wichtige Initiativen erfolgreich um. Dazu gehört beispielsweise die Übernahme von MB Career Lounge zur Verbesserung unserer Management-Support-Dienstleistungen und die Aufnahme der JUN CLINIC in unser Netzwerk, die sich durch hohe durchschnittliche Pro-Kunden-Ausgaben auszeichnet. Wir denken nach wie vor, dass unsere strategische Ausrichtung mit Blick auf die Zukunft die richtige ist, und konzentrieren uns weiterhin auf die Optimierung unseres Franchise-Modells, die Nutzung von Wachstumschancen, die Umstellung auf Modelle mit höheren Margen und die Schaffung von nachhaltigem Wert für unsere Aktionäre."
Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2025
Der Gesamtumsatz lag bei 43 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 18 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf eine überarbeitete Gebührenstruktur für Franchising-Dienstleistungen zurückzuführen, die im April 2025 in Kraft getreten ist, sowie auf die Einstellung des Personaldienstleistungsgeschäfts und die Veräußerung von SNA und Kijimadaira. Teilweise konnte dieser Rückgang durch Zuwächse in den Bereichen Beschaffung, Vermietungsdienstleistungen und anderen Einnahmequellen ausgeglichen werden.
Der der SBC Medical Group zurechenbare Nettogewinn belief sich für das am 30. Juni 2025 endende Quartal auf 2,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 18,5 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024. Der Rückgang lässt sich hauptsächlich auf ungünstige Veränderungen bei den sonstigen Erträgen und Aufwendungen zurückführen und resultiert in erster Linie aus höheren Wechselkursverlusten.
Das EBITDA1 lag bei 15 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 46 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang resultiert in erster Linie aus geringeren Umsätzen durch die Einstellung des Personaldienstleistungsgeschäfts, die Entkonsolidierung von SNA und Kijimadaira sowie die Überarbeitung der Gebührenstruktur.
1 Beim EBITDA und der EBITDA-Marge handelt es sich um nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Informationen zu nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen finden Sie im Abschnitt "Verwendung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen" und in der Tabelle "Ungeprüfte Überleitung der GAAP-konformen und nicht GAAP-konformen Ergebnisse".
2 Bei den Zahlen wurden die Franchising-Kliniken der Marke SBC, Rize Clinic, Gorilla Clinic, AHH und JUN CLINIC berücksichtigt.
3 Bei der Anzahl der Kunden wurden die Kunden der Kliniken der Marke SBC, der Rize Clinic und der Gorilla Clinic sowie der AHH Clinic berücksichtigt. Ausgenommen wurden die Kunden der JUN CLINIC sowie kostenlose Beratungen. Der Bezugszeitraum umfasst den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025.
4 Die Zahlen beinhalten Franchising-Kliniken der Marke SBC, Rize Clinic und Gorilla Clinic. Nicht berücksichtigt sind Kunden der AHH-Kliniken und JUN CLINIC, ausgenommen kostenlose Beratungen. Der Prozentsatz der Kunden, die unsere Franchise-Kliniken zweimal oder öfter besucht haben.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE BILANZ
30. Juni
2025
31. Dezember
2024
VERMÖGENSWERTE
Umlaufvermögen:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
152.740.882
125.044.092
Außenstände
2.350.368
1.413.433
Außenstände verbundene Parteien
48.920.843
28.846.680
Bestände
1.705.237
1.494.891
Forderungen aus Finanzierungsleasing, kurzfristig verbundene Parteien
9.128.931
5.992.585
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, kurzfristig
10.552.623
10.382.537
Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges Umlaufvermögen
14.051.746
11.276.802
Sonstige Forderungen verbundene Parteien
1.891.408
Umlaufvermögen gesamt
241.342.038
184.451.020
Langfristige Vermögenswerte:
Sachanlagen, netto
8.058.016
8.771.902
Immaterielle Vermögenswerte, netto
1.584.543
1.590.052
Langfristige Investitionen, netto
3.593.087
3.049.972
Goodwill, netto
5.011.511
4.613.784
Kryptowährungen
535.882
Forderungen aus Finanzierungsleasing, langfristig verbundene Parteien
13.197.979
8.397.582
Nutzungsüberlassung von Vermögenswerten aus Ausrüstungs-Leasingveträgen
4.583.393
5.267.056
Nutzungsüberlassung von Vermögenswerten aus Finanzierungs-Leasingverhältnissen
516.932
Latente Steueransprüche
2.343.302
9.798.071
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, langfristig
5.934.636
5.023.551
Langfristige Vorauszahlungen
1.755.292
1.745.801
Langfristige Investitionen in MCs verbundene Parteien
19.381.422
17.820.910
Sonstige Vermögenswerte
7.461.224
15.553.453
Langfristige Vermögenswerte gesamt
73.957.219
81.632.134
Vermögenswerte gesamt
315.299.257
266.083.154
VERBINDLICHKEITEN UND EIGENKAPITAL
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten
16.290.206
13.875.179
Verbindlichkeiten verbundene Parteien
3.245.989
659.044
Kurzfristiger Teil der langfristigen Darlehen
69.420
96.824
Wechselverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten, kurzfristig verbundene Parteien
3.272.048
26.255
Vorauszahlungen von Kunden
512.123
820.898
Vorauszahlungen von Kunden verbundene Parteien
10.333.007
11.739.533
Ertragssteuerverbindlichkeiten
14.133.163
18.705.851
Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen, kurzfristig
3.623.871
4.341.522
Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingveträgen, kurzfristig
161.340
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
6.229.797
8.103.194
In Verbindung mit einer verbundenen Partei
2.810.647
2.823.590
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt
60.681.611
61.191.890
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
UNGEPRÜFTE KONSOLIDIERTE BILANZ (Fortsetzung)
30. Juni
2025
31. Dezember
2024
Langfristige Verbindlichkeiten:
Langfristige Darlehen
7.031.506
6.502.682
Wechselverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten, langfristig verbundene Parteien
5,334
Latente Steuerverbindlichkeiten
353.517
926.023
Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen, langfristig
1.208.516
1.241.526
Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingveträgen, langfristig
164.721
Sonstige Verbindlichkeiten
1.206.815
1.193.541
Langfristige Verbindlichkeiten gesamt
9.965.075
9.869.106
Verbindlichkeiten gesamt
70.646.686
71.060.996
Eigenkapital:
Vorzugsaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 20.000.000 genehmigte Aktien; zum 30. Juni 2025 und zum 31. Dezember 2024 keine ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien)
Stammaktien (Nennwert 0,0001 US-Dollar, 400.000.000 genehmigte Aktien, 103.881.251 und 103.020.816 ausgegebene Aktien, 103.098.442 und 102.750.816 ausstehende Aktien zum 30. Juni 2025 bzw. 31. Dezember 2024)
10.388
10.302
Zusätzliches eingezahltes Kapital
72.196.114
62.513.923
Eigene Aktien (zu Anschaffungskosten, 782.809 und 270.000 Aktien zum 30. Juni 2025 bzw. 31. Dezember 2024)
(5.115.262
(2.700.000
Gewinnrücklagen
213.423.693
189.463.007
Kumulierte sonstige Gesamtergebnisverluste
(35.922.942
(54.178.075
Eigenkapital der Total SBC Medical Group Holdings Incorporated
244.591.991
195.109.157
Nicht beherrschende Anteile
60.580
(86.999
Eigenkapital gesamt
244.652.571
195.022.158
Verbindlichkeiten und Eigenkapital gesamt
315.299.257
266.083.154
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
UNGÜBERPRÜFTE KONSOLIDIERTE GEWINN- UND VERLUSTRECHTUNG UND
GESAMTERGEBNIS
Für die drei Monate mit Ende
Für die sechs Monate mit Ende
2025
2024
2025
2024
Umsatz, netto verbundene Parteien
38.944.898
51.039.038
84.202.043
101.509.245
Umsatz, netto
4.413.949
2.063.042
6.485.505
6.400.877
Umsatz gesamt, netto
43.358.847
53.102.080
90.687.548
107.910.122
Umsatzkosten (einschließlich Umsatzkosten von verbundenen Parteien in Höhe von 4.669.602 US-Dollar und 3.616.103 US-Dollar für die drei Monate endend am 30. Juni 2025 und 2024, sowie 8.126.530 US-Dollar bzw. 5.413.462 US-Dollar für die sechs Monate endend am 30. Juni 2025 bzw. 2024)
13.348.270
13.682.405
22.943.887
28.971.072
Bruttogewinn
30.010.577
39.419.675
67.743.661
78.939.050
Betriebskosten:
Vertriebs-,Verwaltungs- und Gemeinkosten (einschließlich Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten von verbundenen Parteien in Höhe von 415.767 US-Dollar und null US-Dollar für die drei Monate endend am 30. Juni 2025 und 2024 sowie 415.767 US-Dollar und null US-Dollar für die sechs Monate endend am 30. Juni 2025 bzw. 2024)
15.456.385
12.129.115
28.987.395
27.187.605
Betriebskosten gesamt
15.456.385
12.129.115
28.987.395
27.187.605
Erträge aus der Geschäftstätigkeit
14.554.192
27.290.560
38.756.266
51.751.445
Sonstige Erträge (Aufwendungen):
Zinserträge
22.882
11.644
78.215
29.333
Zinsaufwand
(49.651
(7.424
(55.858
(10.432
Sonstige Erträge
33.771
306.291
185.099
655.972
Sonstige Aufwendungen
(1.132.465
(514.636
(2.829.724
(1.951.292
Gewinn aus der Rückzahlung von Lebensversicherungen
8.746.138
Änderung des Zeitwerts von Kryptowährungen
111.632
111.632
Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft
3,813,609
Sonstige Erträge (Aufwendungen) gesamt
(1.013.831
(204.125
6.235.502
2.537.190
Ertrag vor Ertragssteuern
13.540.361
27.086.435
44.991.768
54.288.635
Ertragsteueraufwand
11.100.509
8.529.110
21.059.966
16.981.094
Reinertrag
2.439.852
18.557.325
23.931.802
37.307.541
Abzüglich: Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbarer Jahresüberschuss (Jahresfehlbetrag)
(18.388
72.917
(28.884
65.381
Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Reinertrag
2.458.240
18.484.408
23.960.686
37.242.160
Sonstiges Gesamtergebnis (Verlust):
Bereinigung aufgrund von Währungsumrechnungen
8.623.269
(9.046.549
18.431.596
(19.240.401
Gesamtergebnis
11.063.121
9.510.776
42.363.398
18.067.140
Abzüglich: Nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Gesamtergebnis
184.411
22.000
147.579
(70.000
Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zuzurechnendes Gesamtergebnis
10.878.710
9.488.776
42.215.819
18.137.140
Der SBC Medical Group Holdings Incorporated zurechenbarer Nettogewinn pro Aktie*
Unverwässert und verwässert
0,02
0,20
0,23
0,40
Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Aktien*
Unverwässert und verwässert
103.507.249
94.192.433
103.392.580
94.192.433
Rückwirkend berichtigt aufgrund der Auswirkungen der umgekehrten Rekapitalisierung am 17. September 2024.
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
UNGÜBERPRÜFTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG
Für die sechs Monate mit Ende
30. Juni
2025
2024
CASHFLOWS AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
Reinertrag
23.931.802
37.307.541
Anpassungen zur Überleitung des Jahresüberschusses zum Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisationen
1.264.405
1.849.422
Nicht zahlungswirksame Leasingaufwendungen
2.185.744
1.923.890
Rückstellung für Kreditausfälle
283.752
62.804
Änderung des Zeitwerts langfristiger Finanzanlagen
384.523
1.045.557
Gewinn aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft
(3.813.609
Gewinn aus der Rückzahlung von Lebensversicherungen
(8.746.138
Gewinn aus der Veräußerung von Sachanlagen
(10.804
(902
Änderung des Zeitwerts von Kryptowährungen
(111.632
Latente Ertragsteuern
7.452.983
(3.322.728
Veränderungen der betrieblichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:
Außenstände
(789.577
(1.423.412
Außenstände verbundene Parteien
(17.039.113
5.843.499
Bestände
(717.972
561.921
Forderungen aus Finanzierungsleasing verbundene Parteien
(6.482.967
(1.759.556
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
8.081.703
7.521.267
Vorausbezahlte Aufwendungen und sonstiges Umlaufvermögen
(1.349.225
(1.488.347
Langfristige Vorauszahlungen
211.988
(41.412
Sonstige Vermögenswerte
85.907
(1.007.431
Verbindlichkeiten
1.165.217
(8.960.556
Verbindlichkeiten verbundene Parteien
2.455.865
Wechselverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten verbundene Parteien
(5.031.570
(5.101.368
Vorauszahlungen von Kunden
(369.616
(755.977
Vorauszahlungen von Kunden verbundene Parteien
(2.363.891
(4.663.233
Zu zahlende Ertragssteuern
(6.030.526
5.462.133
Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen
(2.275.398
(1.998.196
Rückstellungen und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
(2.508.035
(4.444.172
Sonstige Verbindlichkeiten
(88.593
77.625
NETTO-CASHFLOW AUS (VERWENDET FÜR) GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
(6.411.168
22.874.760
CASHFLOWS AUS INVESTITIONSTÄTIGKEITEN
Erwerb von Sachanlagen
(560.431
(1.565.333
Erwerb einer Wandelanleihe
(1.700.000
Vorauszahlungen für Sachanlagen
(705.351
Vorauszahlungen an verbunden Parteien
(617.804
Im Namen von verbundenen Parteien geleistete Zahlungen
(1.836.541
(5.245.990
Erwerb von langfristigen Anlagen
(652.555
Erwerb von Kryptowährungen
(424.250
Langfristige Darlehen an Dritte
(13.134
(62.489
Rückzahlungen von verbundenen Parteien
70.000
555.000
Rückzahlungen von Dritten
56.307
44.748
Erträge aus der Rückzahlung von Lebensversicherungen
17.735.717
Veräußerung einer Tochtergesellschaft, abzüglich veräußerter liquider Mittel
(815.819
Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen
1.728.236
1.971
NETTO-CASHFLOW AUS (VERWENDET FÜR) INVESTITIONSTÄTIGKEIT
15.397.998
(9.405.716
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
UNGÜBERPRÜFTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG (Fortsetzung)
Für die sechs Monate mit Ende
2025
2024
CASHFLOWS AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
Kredite von verbundenen Parteien
15.000
Rückzahlung langfristiger Darlehen
(74.256
(59.217
Rückzahlungen von Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing
(278.097
Rückzahlungen an verbundene Parteien
(27.943
(50.124
Rückkauf eigener Aktien
(2.415.262
Angenommener Beitrag im Zusammenhang mit Preisänderungen bei der Veräußerung von Sachanlagen
9.682.277
NETTO-CASHFLOW AUS (VERWENDET FÜR) FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
6.901.719
(109.341
Auswirkungen von Wechselkursänderungen
11.808.241
(12.679.865
NETTO-VERÄNDERUNG DER ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE
27.696.790
679.838
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS
125.044.092
103.022.932
ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
152.740.882
103.702.770
ZUSÄTZLICHE OFFENLEGUNG VON KAPITALFLUSSINFORMATIONEN
Für Zinsaufwendungen aufgewendete Zahlungsmittel
55.858
10.432
Für Ertragsteuern gezahlte Zahlungsmittel, netto
19.637.454
16.191.178
NICHT ZAHLUNGSWIRKSAME INVESTITIONEN UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN
Aus langfristigen Vorauszahlungen übertragene Sachanlagen
246.188
Im Austausch gegen Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen erworbene Nutzungsrechte an Ausrüstungsgegenständen
104.437
Im Austausch gegen Verbindlichkeiten aus Finanzierungs-Leasingverträgen erworbene Nutzungsrechte an Finanzierungs-Leasinggegenständen
612.466
Neubewertung von Verbindlichkeiten aus Ausrüstungs-Leasingverträgen und Nutzungsrechten aufgrund von Leasingänderungen
1.160.680
1.376.034
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Parteien im Zusammenhang mit erbrachten Kreditdienstleistungen
8.175.342
16.085.387
Ausgabe von Stammaktien als Incentive-Aktien
86
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.
ÜBERLEITUNG VON GAAP-KONFORMEN ZU NICHT GAAP-KONFORMEN FINANZKENNZAHLEN
SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED
Ungeprüfte Überleitungen der GAAP-konformen und nicht GAAP-konformen Ergebnisse
Für die drei Monate mit Ende
Für die sechs Monate mit Ende
30. Juni
2025
2024
2025
2024
Gesamtumsatz, netto
43.358.847
53.102.080
90.687.548
107.910.122
Betriebsertrag
14.554.192
27.290.560
38.756.266
51.751.445
Aufwendungen für Abschreibungen und Amortisationen
636.101
830.945
1.264.405
1.849.422
EBITDA
15.190.293
28.121.505
40.020.671
53.600.867
EBITDA-Marge
35
53
44
50
Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Konzernabschlusses.
