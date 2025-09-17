SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical"), ein globaler Anbieter von umfassenden Beratungs- und Managementdienstleistungen für Gesundheitsunternehmen und deren Kliniken, hat heute die Einführung seiner neuen Marke "Hada no Aozora Clinic" bekannt gegeben, die am 1. Oktober 2025 in Tokio eröffnet wird. Diese Klinik verfolgt ein hybrides Dermatologiemodell, das von Krankenversicherern übernommene, allgemeine dermatologische Behandlungen und privat bezahlte ästhetische Behandlungen kombiniert und so die Multi-Marken-Strategie von SBC auf dem schnell wachsenden Markt für ästhetische Medizin voranbringt.

Vor dem Hintergrund der steigenden Lebenserwartung und der zunehmenden Alterung der Bevölkerung interessieren sich immer mehr Menschen für Behandlungen, die ihnen ermöglichen, ihr Wohlbefinden und ihr jugendliches Aussehen länger zu bewahren. In diesem Kontext erlebt die ästhetische Dermatologie ein besonders starkes Wachstum, das durch das verstärkte Interesse von Verbrauchern an Hautqualität und Vorsorge getragen wird.

Laut der Japanischen Gesellschaft für ästhetische plastische Chirurgie stiegen die nicht-chirurgischen Eingriffe von etwa 1,62 Millionen im Jahr 2017 auf 3,06 Millionen im Jahr 2024, wobei ihr Anteil an den ästhetischen Behandlungen insgesamt im gleichen Zeitraum von 83 auf 88 stieg. Dies zeigt sowohl ein rasantes Wachstum des Volumens als auch eine strukturelle Verlagerung weg von chirurgischen Eingriffen.

SBC ergreift diese Wachstumschance, indem das Unternehmen die Einführung effizienter, spezialisierter Dermatologiemodelle beschleunigt, die der steigenden Nachfrage nach nicht-chirurgischen Behandlungen gerecht werden. Die "Hada no Aozora Clinic" verbindet die versicherungsgedeckte Versorgung mit privat bezahlten Behandlungen, um das gesamte Spektrum dermatologischer Bedürfnisse abzudecken: von allgemeinen Hauterkrankungen bis hin zu erweiterten ästhetischen Behandlungen. So wird eine einladende Umgebung für eine Vielzahl von Patienten geschaffen auch für solche, die noch keine Erfahrung mit ästhetischen Behandlungen haben.

Die Klinik ergänzt die bestehenden SBC-Marken wie NEO SKIN CLINIC und JUN CLINIC und ermöglicht der Unternehmensgruppe, Patientensegmente vom Neueinsteiger bis zum erfahrenen Anwender zu bedienen und ein margenstarkes, mehrstufiges Portfolio aufzubauen. SBC betreibt ein weltweites Netzwerk von mehr als 250 Kliniken und zählt jährlich mehr als sechs Millionen Patientenbesuche. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der privat bezahlten Leistungen und versicherungsgedeckten Versorgung setzt das Unternehmen auf standardisierte Abläufe und ein etabliertes Netzwerk, um ein hocheffizientes, kostengünstiges Betriebsmodell zu ermöglichen.

"Die Nachfrage nach ästhetischer Dermatologie ist in den letzten Jahren rasant gestiegen. Im Verlauf der Jahre hat SBC ein robustes Framework entwickelt, um ein breites Spektrum an Dienstleistungen sowohl im Bereich der privat bezahlten als auch der versicherungsgedeckten Versorgung anzubieten. Auf dem Fundament dieser Erfolgsgeschichte haben wir die "Hada no Aozora Clinic" gegründet, um das Ziel unserer Unternehmensgruppe ästhetische Medizin für alle anzubieten weiter voranzutreiben. Diese neue Marke ist ein wichtiger Schritt für die Umsetzung der Wachstumsstrategie der SBC Medical Group, die uns dazu befähigt, vielfältige Hautprobleme aller Altersgruppen zu behandeln", erklärt Yoshiyuki Aikawa, CEO der SBC Medical Group Holdings.

Informationen zu SBC Medical

SBC Medical mit Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und Tokio, Japan, ist Eigentümer von kosmetischen Behandlungszentren und bietet Managementdienstleistungen und Produkte für diese an. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf die Bereitstellung umfassender Managementdienstleistungen für Franchise-Kliniken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Werbung und Marketing auf verschiedenen Plattformen (wie sozialen Netzwerken), Personalmanagement (wie Rekrutierung und Schulung), Buchungen für Kunden von Franchise-Kliniken, Unterstützung bei der Vermietung von Wohnungen für Franchise-Mitarbeiter und der Anmietung von Räumlichkeiten, Bau und Gestaltung von Franchise-Kliniken, Beschaffung (Weiterverkauf) von medizinischen Geräten und Verbrauchsmaterialien, die Bereitstellung von Kosmetikprodukten an Franchisenehmer-Kliniken zum Weiterverkauf an Klinik-Kunden, die Lizenzierung der Nutzung von zum Patent angemeldeten und nicht patentierten medizinischen Technologien, die Nutzung von Marken und Markenzeichen, IT-Softwarelösungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf medizinische Fernkonsultationen), die Verwaltung des Kundenprämienprogramms der Franchisenehmer-Kliniken (Kundenbindungsprogramm) und Zahlungsinstrumente für die Franchisenehmer-Kliniken.

Weitere Informationen sind erhältlich unter https://sbc-holdings.com/en.

Hada no Aozora Clinic: https://hadanoaozora.jp/ (nur Japanisch)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten oder Aussagen über aktuelle Bedingungen, sondern stellen lediglich die Ansichten des Unternehmens zu zukünftigen Ereignissen und Leistungen dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens wider, unter anderem in Bezug auf die Pläne und Strategien des Unternehmens zur Produkteinführung, das Umsatz- und Gewinnwachstum sowie die Geschäftsaussichten. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "kann", "sollte", "erwartet", "antizipiert", "erwägt", "schätzt", "glaubt", "plant", "prognostiziert", "prognostiziert", "potenziell", "Ziele" oder "Hoffnungen" oder die Verneinung dieser oder ähnlicher Begriffe identifiziert werden. Das Unternehmen warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung aktuell sind und verschiedenen Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände unterliegen, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Aktualisierungen oder Korrekturen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage beruht, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es können von Zeit zu Zeit Faktoren eintreten, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle vorherzusagen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Veränderungen der globalen, regionalen oder lokalen Wirtschafts-, Geschäfts- Wettbewerbs-, Markt- und Regulierungsbedingungen sowie die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" und an anderer Stelle in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind und auf der Website der SEC unter www.sec.gov.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Asien)

Hikaru Fukui Head of Investor Relations, E-Mail: ir@sbc-holdings.com

Akiko Wakiyama Head of Public Relations, E-Mail: pr@sbc.or.jp

ICR LLC (USA)

Bill Zima Managing Partner, E-Mail: bill.zima@icrinc.com