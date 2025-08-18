Anzeige
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 18

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

15 August 2025

Number of ordinary shares purchased

314,644

Weighted average price paid (p)

228.0411

Highest price paid (p)

229.40

Lowest price paid (p)

226.00

Following the above purchase, FirstGroup holds 182,052,168 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 568,642,847.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 15 August 2025 is 568,642,847. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: GMT

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

228.01

122,820

BATE

228.03

129,966

CHIX

228.16

50,667

TRQX

228.05

11,191

Individual Transactions

15/08/2025

16:15:51.999

55

227.40

CHIX

00041497023TRLO0

15/08/2025

16:15:51.999

862

227.40

XLON

00041497024TRLO0

15/08/2025

16:15:50.175

79

227.60

CHIX

00041497016TRLO0

15/08/2025

16:15:50.175

130

227.60

CHIX

00041497017TRLO0

15/08/2025

16:15:50.175

104

227.80

CHIX

00041497018TRLO0

15/08/2025

16:15:50.175

442

227.80

CHIX

00041497019TRLO0

15/08/2025

16:15:50.175

505

227.80

CHIX

00041497020TRLO0

15/08/2025

16:15:50.175

632

227.80

CHIX

00041497021TRLO0

15/08/2025

16:15:50.175

760

227.80

CHIX

00041497022TRLO0

15/08/2025

16:15:50.172

2096

227.60

XLON

00041497015TRLO0

15/08/2025

16:15:50.172

572

227.60

BATE

00041497014TRLO0

15/08/2025

16:15:50.172

499

227.60

CHIX

00041497013TRLO0

15/08/2025

16:15:50.155

4777

227.80

XLON

00041497012TRLO0

15/08/2025

16:15:50.155

1475

227.80

BATE

00041497011TRLO0

15/08/2025

16:15:50.155

4557

227.80

CHIX

00041497010TRLO0

15/08/2025

16:15:42.311

1207

228.00

BATE

00041497004TRLO0

15/08/2025

16:15:42.311

1377

228.00

BATE

00041497005TRLO0

15/08/2025

16:15:35.282

717

228.00

BATE

00041496998TRLO0

15/08/2025

16:15:35.282

50

228.00

BATE

00041496999TRLO0

15/08/2025

16:15:35.081

744

228.00

BATE

00041496997TRLO0

15/08/2025

16:15:34.881

746

228.00

BATE

00041496996TRLO0

15/08/2025

16:15:33.278

770

228.00

BATE

00041496995TRLO0

15/08/2025

16:15:33.095

765

228.00

BATE

00041496994TRLO0

15/08/2025

16:15:32.978

766

228.00

BATE

00041496993TRLO0

15/08/2025

16:15:32.877

761

228.00

BATE

00041496992TRLO0

15/08/2025

16:15:32.682

752

228.00

BATE

00041496990TRLO0

15/08/2025

16:15:28.807

139

228.00

XLON

00041496989TRLO0

15/08/2025

16:15:28.806

46

228.00

XLON

00041496987TRLO0

15/08/2025

16:15:20.144

219

228.00

XLON

00041496982TRLO0

15/08/2025

16:15:12.291

20

228.00

BATE

00041496978TRLO0

15/08/2025

16:15:12.276

299

228.00

XLON

00041496977TRLO0

15/08/2025

16:15:10.474

360

228.00

BATE

00041496976TRLO0

15/08/2025

16:15:10.466

388

228.00

XLON

00041496975TRLO0

15/08/2025

16:15:10.073

12

227.80

CHIX

00041496973TRLO0

15/08/2025

16:11:42.831

127

228.00

BATE

00041496859TRLO0

15/08/2025

16:11:28.179

530

228.00

BATE

00041496854TRLO0

15/08/2025

16:11:21.323

65

228.00

BATE

00041496853TRLO0

15/08/2025

16:11:16.283

234

228.00

XLON

00041496852TRLO0

15/08/2025

16:11:16.224

204

228.00

BATE

00041496851TRLO0

15/08/2025

16:11:16.222

368

228.00

XLON

00041496850TRLO0

15/08/2025

16:11:15.902

950

228.00

XLON

00041496849TRLO0

15/08/2025

16:11:15.793

950

228.00

XLON

00041496848TRLO0

15/08/2025

16:11:15.692

483

228.00

XLON

00041496847TRLO0

15/08/2025

16:11:15.689

712

228.00

XLON

00041496846TRLO0

15/08/2025

16:11:01.714

207

228.00

BATE

00041496832TRLO0

15/08/2025

16:10:59.586

1423

228.00

BATE

00041496831TRLO0

15/08/2025

16:10:59.525

1477

228.00

BATE

00041496830TRLO0

15/08/2025

16:10:59.483

2182

228.00

BATE

00041496829TRLO0

15/08/2025

16:10:59.280

1431

228.00

BATE

00041496828TRLO0

15/08/2025

16:10:59.109

1418

228.00

BATE

00041496827TRLO0

15/08/2025

16:10:59.080

1888

228.00

BATE

00041496826TRLO0

15/08/2025

16:10:58.880

1107

228.00

BATE

00041496825TRLO0

15/08/2025

16:10:58.690

1079

228.00

BATE

00041496824TRLO0

15/08/2025

16:10:58.554

768

228.00

BATE

00041496822TRLO0

15/08/2025

16:10:58.554

900

228.00

BATE

00041496823TRLO0

15/08/2025

16:10:58.486

4

228.00

BATE

00041496821TRLO0

15/08/2025

16:10:58.460

643

228.00

BATE

00041496819TRLO0

15/08/2025

16:10:58.460

419

228.00

BATE

00041496820TRLO0

15/08/2025

16:10:58.456

74

227.80

TRQX

00041496818TRLO0

15/08/2025

16:10:56.484

6

228.00

BATE

00041496817TRLO0

15/08/2025

16:10:54.068

28

228.00

BATE

00041496816TRLO0

15/08/2025

16:10:53.009

134

228.00

BATE

00041496815TRLO0

15/08/2025

16:10:51.709

39

228.00

BATE

00041496814TRLO0

15/08/2025

16:10:51.435

143

228.00

BATE

00041496810TRLO0

15/08/2025

16:10:51.435

596

228.00

BATE

00041496811TRLO0

15/08/2025

16:10:51.435

59

228.00

BATE

00041496812TRLO0

15/08/2025

16:10:51.419

1986

227.80

XLON

00041496808TRLO0

15/08/2025

16:10:51.419

1986

227.80

BATE

00041496807TRLO0

15/08/2025

16:10:51.419

1427

227.80

CHIX

00041496806TRLO0

15/08/2025

16:10:51.419

1105

227.80

TRQX

00041496809TRLO0

15/08/2025

16:05:53.565

490

228.00

XLON

00041496583TRLO0

15/08/2025

16:05:53.564

131

228.00

XLON

00041496582TRLO0

15/08/2025

16:05:53.564

28

228.00

XLON

00041496581TRLO0

15/08/2025

16:00:47.350

107

228.00

CHIX

00041496351TRLO0

15/08/2025

15:58:30.015

855

228.00

XLON

00041496257TRLO0

15/08/2025

15:57:32.013

695

228.00

XLON

00041496210TRLO0

15/08/2025

15:56:34.024

1455

228.00

BATE

00041496188TRLO0

15/08/2025

15:56:34.014

945

228.00

XLON

00041496187TRLO0

15/08/2025

15:56:34.009

259

228.00

CHIX

00041496186TRLO0

15/08/2025

15:55:36.015

561

228.00

XLON

00041496147TRLO0

15/08/2025

15:54:54.418

696

228.00

BATE

00041496126TRLO0

15/08/2025

15:54:54.417

1518

228.00

XLON

00041496125TRLO0

15/08/2025

15:54:49.117

711

228.00

BATE

00041496123TRLO0

15/08/2025

15:54:49.117

830

228.00

CHIX

00041496122TRLO0

15/08/2025

15:54:49.113

135

228.00

CHIX

00041496121TRLO0

15/08/2025

15:54:49.102

669

228.00

XLON

00041496120TRLO0

15/08/2025

15:54:49.102

843

228.00

CHIX

00041496118TRLO0

15/08/2025

15:54:49.102

1681

228.00

TRQX

00041496119TRLO0

15/08/2025

15:54:40.442

285

227.80

XLON

00041496107TRLO0

15/08/2025

15:53:58.818

22

228.00

XLON

00041496069TRLO0

15/08/2025

15:53:58.818

480

228.00

XLON

00041496068TRLO0

15/08/2025

15:53:58.818

2449

228.00

XLON

00041496067TRLO0

15/08/2025

15:43:02.013

425

228.00

XLON

00041495613TRLO0

15/08/2025

15:42:04.013

435

228.00

XLON

00041495575TRLO0

15/08/2025

15:41:06.016

407

228.00

XLON

00041495522TRLO0

15/08/2025

15:40:08.012

8

228.00

XLON

00041495501TRLO0

15/08/2025

15:40:08.012

107

228.00

XLON

00041495500TRLO0

15/08/2025

15:40:08.012

312

228.00

XLON

00041495499TRLO0

15/08/2025

15:39:10.012

398

228.00

XLON

00041495435TRLO0

15/08/2025

15:38:12.018

368

228.00

XLON

00041495389TRLO0

15/08/2025

15:37:14.017

374

228.00

XLON

00041495337TRLO0

15/08/2025

15:36:16.011

372

228.00

XLON

00041495307TRLO0

15/08/2025

15:35:18.015

358

228.00

XLON

00041495272TRLO0

15/08/2025

15:34:20.013

402

228.00

XLON

00041495251TRLO0

15/08/2025

15:33:22.010

286

228.00

XLON

00041495190TRLO0

15/08/2025

15:33:22.010

421

228.00

XLON

00041495187TRLO0

15/08/2025

15:32:24.014

150

228.00

XLON

00041495162TRLO0

15/08/2025

15:32:24.014

162

228.00

XLON

00041495161TRLO0

15/08/2025

15:32:24.014

307

228.00

XLON

00041495160TRLO0

15/08/2025

15:19:39.279

1081

227.60

XLON

00041494707TRLO0

15/08/2025

15:19:39.279

1369

227.60

BATE

00041494705TRLO0

15/08/2025

15:19:39.279

584

227.60

CHIX

00041494706TRLO0

15/08/2025

15:11:58.781

817

227.60

XLON

00041494344TRLO0

15/08/2025

15:11:58.781

600

227.60

BATE

00041494343TRLO0

15/08/2025

15:11:57.708

806

227.80

XLON

00041494342TRLO0

15/08/2025

15:11:57.708

2

227.80

BATE

00041494339TRLO0

15/08/2025

15:11:57.708

1125

227.80

BATE

00041494341TRLO0

15/08/2025

15:11:57.708

658

227.80

CHIX

00041494340TRLO0

15/08/2025

15:10:34.122

2078

228.00

BATE

00041494296TRLO0

15/08/2025

15:10:34.122

874

228.00

CHIX

00041494295TRLO0

15/08/2025

15:10:34.121

1366

228.00

XLON

00041494294TRLO0

15/08/2025

15:10:34.121

106

228.00

CHIX

00041494293TRLO0

15/08/2025

15:10:16.558

7

228.00

CHIX

00041494285TRLO0

15/08/2025

15:10:09.387

1389

228.00

XLON

00041494279TRLO0

15/08/2025

15:07:08.944

2693

228.00

XLON

00041494212TRLO0

15/08/2025

15:07:08.944

2341

228.00

BATE

00041494211TRLO0

15/08/2025

15:07:08.944

1501

228.00

CHIX

00041494210TRLO0

15/08/2025

15:02:25.281

653

228.00

XLON

00041494015TRLO0

15/08/2025

15:00:11.196

1158

228.00

BATE

00041493963TRLO0

15/08/2025

15:00:11.196

7

228.00

CHIX

00041493964TRLO0

15/08/2025

15:00:11.196

900

228.00

CHIX

00041493967TRLO0

15/08/2025

15:00:11.195

730

228.00

XLON

00041493966TRLO0

15/08/2025

15:00:11.195

428

228.00

XLON

00041493965TRLO0

15/08/2025

14:59:37.641

1496

228.00

BATE

00041493943TRLO0

15/08/2025

14:59:37.640

748

228.00

TRQX

00041493944TRLO0

15/08/2025

14:45:58.591

633

228.00

BATE

00041493596TRLO0

15/08/2025

14:45:58.588

109

228.00

XLON

00041493595TRLO0

15/08/2025

14:45:58.588

582

228.00

XLON

00041493594TRLO0

15/08/2025

14:45:58.533

712

228.00

XLON

00041493593TRLO0

15/08/2025

14:45:58.533

463

228.00

BATE

00041493592TRLO0

15/08/2025

14:45:58.525

228

228.00

BATE

00041493591TRLO0

15/08/2025

14:45:07.345

1436

228.20

XLON

00041493547TRLO0

15/08/2025

14:45:07.345

1576

228.20

BATE

00041493546TRLO0

15/08/2025

14:45:07.345

612

228.20

CHIX

00041493545TRLO0

15/08/2025

14:45:07.337

267

228.20

XLON

00041493544TRLO0

15/08/2025

14:45:03.751

2992

228.40

XLON

00041493543TRLO0

15/08/2025

14:45:03.751

3126

228.40

BATE

00041493542TRLO0

15/08/2025

14:45:03.751

1927

228.40

CHIX

00041493541TRLO0

15/08/2025

14:42:46.754

401

228.40

XLON

00041493469TRLO0

15/08/2025

14:41:57.562

768

228.40

BATE

00041493443TRLO0

15/08/2025

14:31:03.237

2683

228.40

XLON

00041493065TRLO0

15/08/2025

14:31:03.237

3160

228.40

BATE

00041493063TRLO0

15/08/2025

14:31:03.237

1691

228.40

CHIX

00041493062TRLO0

15/08/2025

14:31:03.237

800

228.40

TRQX

00041493067TRLO0

15/08/2025

14:31:03.236

419

228.40

XLON

00041493064TRLO0

15/08/2025

14:30:53.038

511

228.60

BATE

00041493042TRLO0

15/08/2025

14:18:53.313

91

228.20

BATE

00041492714TRLO0

15/08/2025

14:18:53.312

568

228.20

XLON

00041492715TRLO0

15/08/2025

14:07:06.751

263

228.40

XLON

00041492441TRLO0

15/08/2025

14:07:06.751

689

228.40

BATE

00041492440TRLO0

15/08/2025

14:07:06.751

543

228.40

CHIX

00041492439TRLO0

15/08/2025

14:07:06.749

200

228.40

XLON

00041492438TRLO0

15/08/2025

14:07:06.749

200

228.40

XLON

00041492437TRLO0

15/08/2025

14:02:31.901

469

228.40

XLON

00041492310TRLO0

15/08/2025

14:02:31.901

519

228.40

BATE

00041492309TRLO0

15/08/2025

14:00:37.294

366

228.40

BATE

00041492240TRLO0

15/08/2025

14:00:08.042

493

228.60

BATE

00041492218TRLO0

15/08/2025

14:00:08.041

493

228.60

XLON

00041492217TRLO0

15/08/2025

14:00:07.586

441

228.60

BATE

00041492215TRLO0

15/08/2025

14:00:07.586

19

228.60

BATE

00041492216TRLO0

15/08/2025

14:00:07.573

613

228.60

BATE

00041492213TRLO0

15/08/2025

14:00:07.572

572

228.60

XLON

00041492214TRLO0

15/08/2025

14:00:07.572

1382

228.80

XLON

00041492212TRLO0

15/08/2025

14:00:07.572

2264

228.80

BATE

00041492211TRLO0

15/08/2025

13:57:37.995

766

228.80

CHIX

00041492118TRLO0

15/08/2025

13:57:37.193

87

229.00

XLON

00041492117TRLO0

15/08/2025

13:57:37.193

2704

229.00

XLON

00041492116TRLO0

15/08/2025

13:57:37.193

2739

229.00

BATE

00041492115TRLO0

15/08/2025

13:57:37.193

1164

229.00

CHIX

00041492114TRLO0

15/08/2025

13:51:19.452

304

229.00

BATE

00041491980TRLO0

15/08/2025

13:50:06.115

557

229.20

CHIX

00041491943TRLO0

15/08/2025

13:50:06.115

1014

229.20

TRQX

00041491944TRLO0

15/08/2025

13:50:05.277

541

229.40

BATE

00041491939TRLO0

15/08/2025

13:50:05.081

745

229.40

BATE

00041491938TRLO0

15/08/2025

13:50:04.881

736

229.40

BATE

00041491937TRLO0

15/08/2025

13:50:04.788

766

229.40

BATE

00041491936TRLO0

15/08/2025

13:49:58.189

1763

229.40

XLON

00041491933TRLO0

15/08/2025

13:49:58.189

137

229.40

XLON

00041491932TRLO0

15/08/2025

13:49:58.189

392

229.40

XLON

00041491931TRLO0

15/08/2025

13:49:58.189

39

229.40

XLON

00041491930TRLO0

15/08/2025

13:49:58.189

735

229.40

XLON

00041491929TRLO0

15/08/2025

13:49:58.189

636

229.40

XLON

00041491928TRLO0

15/08/2025

13:49:58.189

239

229.40

XLON

00041491927TRLO0

15/08/2025

13:49:58.164

1986

229.20

XLON

00041491926TRLO0

15/08/2025

13:49:58.164

1986

229.20

BATE

00041491925TRLO0

15/08/2025

13:49:58.164

1734

229.20

CHIX

00041491923TRLO0

15/08/2025

13:49:58.164

428

229.20

CHIX

00041491924TRLO0

15/08/2025

13:46:00.337

885

229.20

BATE

00041491815TRLO0

15/08/2025

13:33:11.078

1032

228.80

BATE

00041491299TRLO0

15/08/2025

13:33:11.078

1334

228.80

CHIX

00041491298TRLO0

15/08/2025

13:32:35.516

909

228.60

XLON

00041491247TRLO0

15/08/2025

13:32:35.516

1345

228.60

XLON

00041491246TRLO0

15/08/2025

13:32:35.516

54

228.60

XLON

00041491245TRLO0

15/08/2025

13:32:35.516

975

228.60

XLON

00041491244TRLO0

15/08/2025

13:32:35.516

190

228.60

XLON

00041491243TRLO0

15/08/2025

12:50:33.926

438

228.20

XLON

00041490268TRLO0

15/08/2025

12:49:08.624

2201

228.40

BATE

00041490237TRLO0

15/08/2025

12:49:08.624

157

228.40

CHIX

00041490236TRLO0

15/08/2025

12:49:08.623

2694

228.40

XLON

00041490238TRLO0

15/08/2025

12:49:08.623

686

228.40

CHIX

00041490235TRLO0

15/08/2025

12:49:02.915

707

228.60

CHIX

00041490226TRLO0

15/08/2025

12:49:02.915

124

228.80

CHIX

00041490227TRLO0

15/08/2025

12:49:02.912

3231

228.60

XLON

00041490224TRLO0

15/08/2025

12:49:02.912

2907

228.60

XLON

00041490223TRLO0

15/08/2025

12:49:02.912

34

228.80

BATE

00041490217TRLO0

15/08/2025

12:49:02.912

439

228.80

BATE

00041490218TRLO0

15/08/2025

12:49:02.912

1284

228.80

BATE

00041490219TRLO0

15/08/2025

12:49:02.912

219

228.60

BATE

00041490221TRLO0

15/08/2025

12:49:02.912

5408

228.60

BATE

00041490222TRLO0

15/08/2025

12:49:02.912

2633

228.60

CHIX

00041490220TRLO0

15/08/2025

12:49:02.912

623

228.60

TRQX

00041490225TRLO0

15/08/2025

12:46:02.627

628

228.80

XLON

00041490004TRLO0

15/08/2025

12:46:02.627

1986

228.80

BATE

00041490003TRLO0

15/08/2025

12:46:02.627

628

228.80

CHIX

00041490002TRLO0

15/08/2025

12:36:02.667

454

228.60

XLON

00041489713TRLO0

15/08/2025

12:20:15.151

68

228.20

BATE

00041489267TRLO0

15/08/2025

12:14:54.076

334

228.20

XLON

00041489093TRLO0

15/08/2025

12:14:54.076

46

228.20

XLON

00041489092TRLO0

15/08/2025

12:14:53.920

1007

228.20

BATE

00041489091TRLO0

15/08/2025

12:14:53.904

1456

228.20

XLON

00041489089TRLO0

15/08/2025

12:14:53.904

530

228.20

XLON

00041489088TRLO0

15/08/2025

12:14:53.904

2155

228.20

BATE

00041489087TRLO0

15/08/2025

12:14:53.904

1063

228.20

CHIX

00041489086TRLO0

15/08/2025

12:14:53.904

855

228.20

TRQX

00041489090TRLO0

15/08/2025

11:56:00.850

440

228.00

XLON

00041488611TRLO0

15/08/2025

11:56:00.850

692

228.00

BATE

00041488610TRLO0

15/08/2025

11:39:03.856

52

228.20

XLON

00041488335TRLO0

15/08/2025

11:39:03.856

3141

228.20

BATE

00041488334TRLO0

15/08/2025

11:39:03.856

607

228.20

CHIX

00041488332TRLO0

15/08/2025

11:39:03.856

1671

228.20

CHIX

00041488333TRLO0

15/08/2025

11:39:03.854

1935

228.20

XLON

00041488331TRLO0

15/08/2025

11:36:24.691

195

228.40

CHIX

00041488295TRLO0

15/08/2025

11:36:24.492

665

228.40

CHIX

00041488294TRLO0

15/08/2025

11:36:24.089

1378

228.40

CHIX

00041488293TRLO0

15/08/2025

11:36:24.086

267

228.40

CHIX

00041488292TRLO0

15/08/2025

11:34:50.925

393

228.40

CHIX

00041488271TRLO0

15/08/2025

11:34:48.291

531

228.40

CHIX

00041488269TRLO0

15/08/2025

11:34:48.072

545

228.40

CHIX

00041488268TRLO0

15/08/2025

11:34:47.994

2113

228.40

XLON

00041488267TRLO0

15/08/2025

11:34:47.994

879

228.40

CHIX

00041488266TRLO0

15/08/2025

11:34:46.669

285

228.40

XLON

00041488265TRLO0

15/08/2025

11:34:46.669

115

228.40

XLON

00041488264TRLO0

15/08/2025

11:26:03.324

883

228.40

CHIX

00041488057TRLO0

15/08/2025

11:26:03.302

164

228.40

CHIX

00041488056TRLO0

15/08/2025

11:26:03.133

757

228.40

CHIX

00041488055TRLO0

15/08/2025

11:26:02.972

39

228.40

CHIX

00041488054TRLO0

15/08/2025

11:23:35.438

339

228.20

CHIX

00041487975TRLO0

15/08/2025

11:23:00.106

1501

228.20

XLON

00041487964TRLO0

15/08/2025

11:23:00.106

253

228.20

XLON

00041487963TRLO0

15/08/2025

11:23:00.106

950

228.20

XLON

00041487962TRLO0

15/08/2025

11:23:00.106

243

228.20

XLON

00041487961TRLO0

15/08/2025

11:23:00.106

17

228.20

XLON

00041487960TRLO0

15/08/2025

11:23:00.106

171

228.20

XLON

00041487959TRLO0

15/08/2025

11:23:00.106

49

228.20

XLON

00041487958TRLO0

15/08/2025

11:23:00.106

58

228.20

XLON

00041487957TRLO0

15/08/2025

11:23:00.093

2567

228.00

BATE

00041487956TRLO0

15/08/2025

11:23:00.093

763

228.00

CHIX

00041487955TRLO0

15/08/2025

11:22:52.089

463

228.20

XLON

00041487952TRLO0

15/08/2025

11:22:02.011

93

228.20

BATE

00041487938TRLO0

15/08/2025

11:22:02.011

488

228.20

BATE

00041487939TRLO0

15/08/2025

11:19:08.010

507

228.20

BATE

00041487838TRLO0

15/08/2025

11:15:23.653

300

228.20

BATE

00041487614TRLO0

15/08/2025

11:15:23.653

407

228.20

BATE

00041487615TRLO0

15/08/2025

11:15:03.974

808

228.00

TRQX

00041487604TRLO0

15/08/2025

11:15:01.513

22

228.00

TRQX

00041487602TRLO0

15/08/2025

11:15:01.493

55

228.00

XLON

00041487601TRLO0

15/08/2025

11:15:01.493

1495

228.00

XLON

00041487600TRLO0

15/08/2025

11:15:01.493

1507

228.00

BATE

00041487598TRLO0

15/08/2025

11:15:01.493

700

228.00

CHIX

00041487597TRLO0

15/08/2025

11:15:01.493

1157

228.00

TRQX

00041487599TRLO0

15/08/2025

10:58:55.499

932

228.20

CHIX

00041487064TRLO0

15/08/2025

10:58:55.287

961

228.20

CHIX

00041487063TRLO0

15/08/2025

10:58:50.017

53

228.00

XLON

00041487062TRLO0

15/08/2025

10:58:50.010

561

228.00

BATE

00041487061TRLO0

15/08/2025

10:56:54.014

638

228.00

XLON

00041487020TRLO0

15/08/2025

10:56:52.938

851

228.00

BATE

00041487019TRLO0

15/08/2025

10:56:52.789

417

228.00

BATE

00041487018TRLO0

15/08/2025

10:54:58.014

484

228.00

XLON

00041486917TRLO0

15/08/2025

10:53:02.011

668

228.00

XLON

00041486842TRLO0

15/08/2025

10:47:06.068

855

228.00

XLON

00041486650TRLO0

15/08/2025

10:47:05.880

872

228.00

XLON

00041486649TRLO0

15/08/2025

10:47:05.880

27

228.00

XLON

00041486648TRLO0

15/08/2025

10:47:05.672

620

228.00

XLON

00041486647TRLO0

15/08/2025

10:45:32.475

427

227.80

BATE

00041486599TRLO0

15/08/2025

10:45:32.473

145

227.80

BATE

00041486598TRLO0

15/08/2025

10:45:18.012

503

227.80

BATE

00041486592TRLO0

15/08/2025

10:42:03.480

800

227.80

BATE

00041486505TRLO0

15/08/2025

10:42:03.421

1

227.80

BATE

00041486503TRLO0

15/08/2025

10:42:03.421

797

227.80

BATE

00041486504TRLO0

15/08/2025

10:42:01.034

5707

227.60

XLON

00041486498TRLO0

15/08/2025

10:40:58.726

175

227.80

BATE

00041486470TRLO0

15/08/2025

10:40:58.726

268

227.80

BATE

00041486471TRLO0

15/08/2025

10:40:58.725

425

227.80

XLON

00041486469TRLO0

15/08/2025

10:32:00.534

855

227.80

BATE

00041486298TRLO0

15/08/2025

10:32:00.533

1208

227.80

XLON

00041486297TRLO0

15/08/2025

10:30:30.699

543

227.80

XLON

00041486252TRLO0

15/08/2025

10:30:29.508

1132

227.80

BATE

00041486251TRLO0

15/08/2025

10:30:29.468

253

227.80

XLON

00041486250TRLO0

15/08/2025

10:30:29.468

1

227.80

XLON

00041486249TRLO0

15/08/2025

10:30:19.085

12

227.80

BATE

00041486239TRLO0

15/08/2025

10:30:18.433

1349

227.80

BATE

00041486237TRLO0

15/08/2025

10:30:16.007

50

227.80

BATE

00041486236TRLO0

15/08/2025

10:30:15.734

863

227.80

BATE

00041486235TRLO0

15/08/2025

10:30:15.612

900

227.80

BATE

00041486233TRLO0

15/08/2025

10:30:15.612

528

227.80

BATE

00041486234TRLO0

15/08/2025

10:14:59.484

383

227.80

BATE

00041485747TRLO0

15/08/2025

10:14:59.483

374

227.80

XLON

00041485748TRLO0

15/08/2025

10:14:27.593

608

227.80

XLON

00041485744TRLO0

15/08/2025

10:05:14.446

353

227.60

CHIX

00041485564TRLO0

15/08/2025

10:05:14.443

212

227.60

XLON

00041485563TRLO0

15/08/2025

10:05:14.443

354

227.60

XLON

00041485562TRLO0

15/08/2025

10:05:01.410

705

227.60

BATE

00041485553TRLO0

15/08/2025

10:05:01.410

1270

227.60

TRQX

00041485554TRLO0

15/08/2025

10:04:49.787

67

227.60

XLON

00041485550TRLO0

15/08/2025

10:04:49.787

372

227.60

XLON

00041485549TRLO0

15/08/2025

10:04:49.787

411

227.60

XLON

00041485548TRLO0

15/08/2025

10:04:49.734

1708

227.60

CHIX

00041485547TRLO0

15/08/2025

10:00:42.887

107

227.40

TRQX

00041485447TRLO0

15/08/2025

10:00:30.538

1179

227.40

XLON

00041485443TRLO0

15/08/2025

10:00:30.538

855

227.40

BATE

00041485440TRLO0

15/08/2025

10:00:30.538

450

227.40

BATE

00041485442TRLO0

15/08/2025

10:00:30.538

531

227.40

CHIX

00041485441TRLO0

15/08/2025

09:50:20.351

775

227.40

BATE

00041485129TRLO0

15/08/2025

09:45:22.012

1481

227.20

BATE

00041485025TRLO0

15/08/2025

09:43:33.843

396

227.20

BATE

00041485001TRLO0

15/08/2025

09:43:26.011

146

227.20

BATE

00041484999TRLO0

15/08/2025

09:42:14.243

708

227.20

BATE

00041484955TRLO0

15/08/2025

09:42:05.281

488

227.20

BATE

00041484953TRLO0

15/08/2025

09:42:05.075

621

227.20

BATE

00041484951TRLO0

15/08/2025

09:42:05.075

54

227.20

BATE

00041484952TRLO0

15/08/2025

09:42:03.605

876

227.20

XLON

00041484950TRLO0

15/08/2025

09:42:03.605

8161

227.20

BATE

00041484947TRLO0

15/08/2025

09:42:03.605

389

227.20

CHIX

00041484948TRLO0

15/08/2025

09:42:03.605

907

227.20

TRQX

00041484949TRLO0

15/08/2025

09:42:03.598

20

227.40

TRQX

00041484946TRLO0

15/08/2025

09:42:03.590

499

227.60

BATE

00041484945TRLO0

15/08/2025

09:30:56.358

340

227.60

BATE

00041484625TRLO0

15/08/2025

09:30:53.035

684

227.60

BATE

00041484622TRLO0

15/08/2025

09:30:53.035

172

227.60

BATE

00041484623TRLO0

15/08/2025

09:30:50.878

275

227.60

BATE

00041484620TRLO0

15/08/2025

09:30:50.873

341

227.60

BATE

00041484619TRLO0

15/08/2025

09:30:04.942

1261

227.60

BATE

00041484597TRLO0

15/08/2025

09:30:00.486

383

227.60

BATE

00041484595TRLO0

15/08/2025

09:30:00.336

335

227.60

BATE

00041484594TRLO0

15/08/2025

09:28:08.242

1811

227.40

BATE

00041484492TRLO0

15/08/2025

09:26:00.357

558

227.40

CHIX

00041484416TRLO0

15/08/2025

09:26:00.336

568

227.40

BATE

00041484415TRLO0

15/08/2025

09:24:45.481

455

227.00

XLON

00041484377TRLO0

15/08/2025

09:17:10.671

19

227.00

BATE

00041484208TRLO0

15/08/2025

09:13:58.464

80

227.00

BATE

00041484129TRLO0

15/08/2025

09:13:58.464

487

227.00

CHIX

00041484128TRLO0

15/08/2025

09:13:53.459

1142

227.00

XLON

00041484126TRLO0

15/08/2025

09:13:53.459

388

227.00

BATE

00041484125TRLO0

15/08/2025

09:12:58.980

1904

227.40

XLON

00041484075TRLO0

15/08/2025

09:12:58.980

265

227.40

XLON

00041484074TRLO0

15/08/2025

09:12:58.867

1628

227.40

XLON

00041484073TRLO0

15/08/2025

09:12:58.667

1265

227.40

XLON

00041484072TRLO0

15/08/2025

09:12:58.468

1116

227.40

XLON

00041484071TRLO0

15/08/2025

09:12:58.467

485

227.40

XLON

00041484070TRLO0

15/08/2025

09:12:58.467

511

227.40

XLON

00041484069TRLO0

15/08/2025

09:12:58.354

1281

227.40

XLON

00041484068TRLO0

15/08/2025

09:12:58.353

23

227.40

XLON

00041484067TRLO0

15/08/2025

09:12:49.946

576

227.20

BATE

00041484059TRLO0

15/08/2025

08:57:23.047

379

227.20

XLON

00041483640TRLO0

15/08/2025

08:57:23.047

1586

227.20

XLON

00041483639TRLO0

15/08/2025

08:57:23.047

114

227.20

XLON

00041483638TRLO0

15/08/2025

08:50:21.014

973

226.40

XLON

00041483423TRLO0

15/08/2025

08:45:08.090

75

226.40

BATE

00041483302TRLO0

15/08/2025

08:45:04.726

387

226.80

XLON

00041483297TRLO0

15/08/2025

08:45:04.726

235

226.80

XLON

00041483296TRLO0

15/08/2025

08:45:04.668

1356

226.80

XLON

00041483295TRLO0

15/08/2025

08:45:04.668

168

226.80

XLON

00041483294TRLO0

15/08/2025

08:10:10.279

20

226.00

BATE

00041482369TRLO0

15/08/2025

08:09:57.299

693

226.40

BATE

00041482363TRLO0

15/08/2025

08:09:57.225

667

226.40

XLON

00041482362TRLO0

15/08/2025

08:09:57.221

954

226.60

XLON

00041482361TRLO0

15/08/2025

08:09:57.221

991

226.60

BATE

00041482360TRLO0

15/08/2025

08:09:57.221

506

226.60

CHIX

00041482359TRLO0

15/08/2025

08:09:49.177

100

226.60

BATE

00041482353TRLO0

15/08/2025

08:09:49.177

699

226.60

CHIX

00041482352TRLO0

15/08/2025

08:09:49.176

1375

226.60

XLON

00041482354TRLO0

15/08/2025

08:09:49.176

1325

226.60

BATE

00041482351TRLO0


