Die Aktie von First Solar profitiert derzeit vom allgemeinen Rückenwind in der Solarbranche. Hält der Aufwärtstrend an?Den vollständigen Artikel lesen ...
|171,54
|172,80
|09:36
|171,52
|172,80
|09:35
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|First Solar: Solaraktien im Aufwind - technisches Kaufsignal
|So
|First Solar: Kursexplosion durch prominente Rückendeckung!
|Technische Stärke durch überwundenen Widerstand! Rückblick Die First Solar-Aktie hat die wichtige Widerstandszone bei etwa 190 USD überwunden. Diese Linie diente zuvor als Obergrenze, von der aus der...
|Sa
|Why Investors Were So Fired Up About First Solar Stock on Friday
|Fr
|UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday's Market Cap Stock Movers
|Fr
|Große Kursgewinne für das Wertpapier von First Solar (164,1375 €)
|Am US-amerikanischen Aktienmarkt brilliert derzeit das Wertpapier von First Solar . Der Kurs des Papiers legt kräftig zu. Grund zur Freude haben Aktionäre von First Solar: Das Papier weist zur Stunde...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|FIRST SOLAR INC
|171,66
|+0,41 %