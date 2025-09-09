Solaraktien im Höhenflug: Enphase, JinkoSolar, Stardust Solar

Anzeige / Werbung

Einige Solaraktien haben in den vergangenen Wochen bemerkenswerte Kursgewinne erzielt. Besonders stark präsentierte sich Shoals Technologies (ISIN: US82489W1071), das nach einer längeren Durststrecke nun mit einem Kursplus von über 50% innerhalb von vier Wochen glänzte. Treiber waren starke Auftragseingänge sowie verbesserte Margen. Array Technologies (ISIN: US04271T1007) stand dem kaum nach und legte um rund 52% zu - gestützt von steigender Nachfrage nach Solarmodul-Trackern in den USA, die durch staatliche Förderprogramme zusätzlich beflügelt wird.

Auch Sunrun (ISIN: US86771W1053) sorgte für Aufsehen: Die Aktie kletterte in nur einem Monat um mehr als 90%. Das Unternehmen profitierte vor allem von einer wachsenden Zahl an Neuinstallationen. Unter den großen Modul- und Wechselrichterherstellern überzeugten SolarEdge (ISIN: US83417M1045) (+31%) und Enphase (ISIN: US29355A1079)(+24%) mit positiven Impulsen. Beide Werte hatten zuvor kurstechnisch schwierige Monate hinter sich. Der Tracker-Spezialist Nextracker (ISIN: US65290E1010) legte um 25% zu und markierte auf Jahressicht mit +94% sogar ein Allzeithoch. JinkoSolar (ISIN: US47759T1007) legte um +16% und First Solar (ISIN: US3364331070) legte um +9% zu.

Und die Branche in Ihrer Gesamtheit? In den vergangenen vier Wochen stieg der Solar Energy Index um knapp 18%. Lag der Solar Energy Index in der ersten April-Woche noch bei 26 USD, so liegt er aktuell mit 43 USD ca. um 65% höher. Betrachten wir die Entwicklung einige Solarunternehmen genauer:

Enphase: Batterie mit US-Content

Enphase Energy (ISIN: US29355A1079) meldete jüngst die ersten Auslieferungen der IQ Battery 10C, die mit über 45% US-Komponenten gefertigt wird. Das ist entscheidend, weil Projekte dadurch Anspruch auf zusätzliche Steuervorteile haben, die in den kommenden Jahren weiter steigen. Besonders für Third-Party-Ownership-Modelle bringt das Produkt einen deutlichen Mehrwert: Installateure und Entwickler können durch Safe-Harboring langfristige Planungssicherheit sichern, während Endkunden eine zuverlässige und leistungsstarke Speicherlösung erhalten.

JinkoSolar: Halbjahresbilanz und Ausblick

JinkoSolar (ISIN: US47759T1007) berichtete im ersten Halbjahr 2025 Auslieferungen von 41,8 GW, wovon über 60% in Auslandsmärkte gingen. Damit überschritt das Unternehmen die Marke von 350 GW kumulierter Lieferungen. Zugleich meldete JinkoSolar Effizienzrekorde bei seinen N-Typ-TOPCon-Zellen und -Modulen sowie den Ausbau seiner Hochleistungskapazitäten. Für das dritte Quartal erwartet der Hersteller 20 bis 23 GW Auslieferungen, für das Gesamtjahr 85 bis 100 GW. Bis Ende 2025 soll die Produktionskapazität auf 130 GW steigen.

Stardust Solar wächst in Ontario

Nicht nur die Branchengrößen, auch kleinere Anbieter nutzen die Dynamik. Das kanadische Unternehmen Stardust Solar (ISIN: CA8552811017) expandierte mit zwei neuen Standorten in Ontario und betreibt nun 96 Franchise-Gebiete in Kanada, den USA und der Karibik. Das Franchise-Modell deckt Solaranlagen, Speicherlösungen und Ladeinfrastruktur ab. CEO Mark Tadros verweist auf das Wachstumspotenzial in Ontario und hebt die firmeneigene Trainingsplattform hervor, die bereits über 2.500 Fachkräfte nutzen. Bis Ende 2025 will Stardust Solar mehr als 100 Standorte erreichen - eine Verdreifachung seit 2023.

Fazit

Einzelne Solaraktien haben in den vergangenen Wochen enorme Dynamik entfaltet. Während die etwas größeren Player wie Enphase und JinkoSolar mit Technologie und Skalierung überzeugen, setzen kleinere Unternehmen wie Stardust Solar mit innovativen Geschäftsmodellen eigene Akzente. Politische Unterstützung, sinkende Zinsen und die wachsende Nachfrage nach sauberer Energie treiben die Branche weiter an und machen sie zu einem zentralen Pfeiler der Energiewende.

Quelle: Solarindex: https://tradingeconomics.com/commodity/solar

______________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Stardust Solar Energy Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Stardust Solar Energy Inc." oder "Nebenwerte".

Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

Disclaimer/Risikohinweis Stardust Solar Energy Inc.

Interessenkonflikte: Mit Stardust Solar Energy Inc.existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Stardust Solar Energy Inc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Stardust Solar Energy Inc. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Stardust Solar Energy Inc. einsehen: https://stardustsolar.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Stardust Solar Energy Inc. vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.ions, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Solaraktien im Höhenflug: Enphase, JinkoSolar, Stardust Solar appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: US3364331070,US47759T1007,US29355A1079,US83417M1045,US86771W1053,US04271T1007,US82489W1071,US65290E1010,CA8552811017