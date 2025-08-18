EQS-News: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
/ Schlagwort(e): Expansion
AGRANA expandiert: Erwerb des slowenischen Lebensmittelunternehmens Mercator-Emba
Der EMBA-Unternehmenssitz befindet sich etwa 30 km südwestlich von Ljubljana, beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 30 Mio. €.
Der Kauf erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden.
"Der Erwerb von Mercator-Emba eröffnet AGRANA zusätzliche Absatzmärkte sowie Zugang zu neuen Kundensegmenten im wachsenden Bereich des Food Service-Geschäfts. Das passt perfekt zu unserem Portfolio im Rahmen unserer Konzernstrategie NEXT LEVEL, in der profitables Wachstum im Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions ein Kernelement ist", betont AGRANA-CEO Stephan Büttner.
AGRANA betreibt im Geschäftsbereich Food & Beverage Solutions weltweit 37 Produktionsstandorte, davon 20 in Europa. An diesen Standorten werden maßgeschneiderte Rezepturen und kundenorientierte Lösungen für Molkereien, die Food Service-, Eiscreme-, Backwaren- sowie die Getränkeindustrie hergestellt.
Über AGRANA
AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften in den beiden Geschäftsbereichen Agricultural Commodities & Specialities sowie Food & Beverage Solutions an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,5 Mrd. €. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie weltweit führender Hersteller (und Anbieter) von Apfelsaft- und Beerensaftkonzentraten. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa und bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais- und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol.
18.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
|F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
|A-1020 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43-1-21137-0
|Fax:
|+43-1-21137-12926
|E-Mail:
|investor.relations@agrana.com
|Internet:
|www.agrana.com
|ISIN:
|AT000AGRANA3
|WKN:
|A2NB37
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2185120
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2185120 18.08.2025 CET/CEST