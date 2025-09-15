The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.09.2025
Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2025
ISIN Name
AT00000FACC2 FACC AG
AT0000644505 Lenzing AG
AT0000720008 Telekom Austria AG
AT0000785555 Semperit AG Holding
AT0000837307 Zumtobel Group AG
AT0000922554 Rosenbauer International AG
AT0000938204 Mayr-Melnhof Karton AG
AT0000A00XX9 POLYTEC Holding AG
AT000AGRANA3 AGRANA Beteiligungs-AG
