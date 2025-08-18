Unterföhring (ots) -18. August 2025. Eine Barbiepuppen-Liebhaberin mit Händchen für Details. Und zwei Baumfreunde, die ganz hoch hinausspringen. Bettina aus Düsseldorf glänzt mit Puppenexpertise. Doch reicht das für einen Weltrekord? Und die Timbersportler Florian aus Baden-Württemberg und Severin aus der Schweiz erklimmen in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" live in SAT.1 und auf Joyn gegeneinander Bäume. Die Show mit Michelle Hunziker und Jörg Pilawa kommt an zwei aufeinanderfolgenden Abenden am Freitag, 29. August und Samstag, 30. August jeweils um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Das sind ihre RekordversucheBettina Dorfmann (64, Düsseldorf): Barbiepuppen ertastenSpielzeug ist Bettinas Profession: Sie arbeitet im Spielzeugmuseum und hat eine "Barbie-Klinik". Ihr Zuhause teilt die 64-Jährige mit über 18.500 Barbiepuppen. "Die Faszination für Barbie ist für mich eine Kindheitserinnerung. Ich bin begeistert, wie vielseitig diese Puppe ist." Jetzt soll ihr die berühmte Puppe einen Weltrekord verschaffen: Dafür muss sie aus bis zu 200 Barbiepuppen nur durch Erfühlen die meisten innerhalb von drei Minuten erkennen.Florian Hägele (25, Hohenlohekreis) vs. Severin Bühler (36, Schweiz): Baumstamm mit Springboards erklimmenTimbersportler Florian Hägele hält den deutschen Rekord in der Kategorie Springboard. Auch sein Gegner Severin aus der Schweiz hat bereits an nationalen und internationalen Wettbewerben teilgenommen. Für den Guinness World Record müssen sie möglichst schnell einen acht Meter hohen Baumstamm mit der Springboard-Technik erklimmen.Das ist "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde":Insgesamt werden in "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" 19 Rekordversuche unternommen. Wer ist erfolgreich und erhält die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde? Und welcher Rekord wird von den Zuschauern zum "Rekord der Herzen" gewählt, der den Eintrag ins legendäre Guinness-World-Records-Buch erhält?Produziert wird "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" von der Constantin Entertainment.Ausführliche Interviews mit den Moderatoren Michelle Hunziker und Jörg Pilawa zur Show finden Sie unter www.presse.sat1.de."Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde" am 29. und 30. August jeweils um 20:15 Uhr live in SAT.1 und 24 Stunden live auf JoynPressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 -1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 151 40 65 55 18email: nadine.vaders@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6098707