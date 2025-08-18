Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/08/2025
FR0013230612
2 466
19.5108
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/11/2025
FR0013230612
1 055
19.8697
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/12/2025
FR0013230612
1 028
19.7122
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/08/2025
FR0013230612
384
19.6213
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
14/08/2025
FR0013230612
1 755
19.8515
XPAR
TOTAL
6 688
19.6941
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250818753450/en/
Contacts:
Tikehau Capital