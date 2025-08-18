DJ PTA-PVR: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Heidelberg (pta000/18.08.2025/13:00 UTC+2) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten

Name: Heidelberger Beteiligungsholding AG Legal Entity Identifier (LEI): 529900ETS9WWPA8WR769 Straße, Hausnr: Ziegelhäuser Landstraße 3 PLZ: 69120 Ort: Heidelberg, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Christian Berthold Angermayer Geburtsdatum: 25.04.1978

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3. Apeiron Investment Group Ltd, Sliema, Malta

5. Datum der Schwellenberührung 15.08.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile

Anteil Stimmrechte in % Anteil Instrumente in % Summe Anteile in % Gesamtzahl der Stimmrechte (Summe 7.a.) (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) (Summe 7.a. + 7.b.) nach -- 41 WpHG neu 86,95 0,00 86,95 274.400 letzte 57,80 31,63 89,43 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG)

ISIN absolut direkt (-- 33 absolut zugerechnet (-- 34 direkt in % (-- 33 zugerechnet in % (-- 34 WpHG) WpHG) WpHG) WpHG) DE000A254294 0 238.589 0,00 86,95 Summe: 238.589 86,95

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 Summe: 0 0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG

Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Barausgleich oder physische Stimmrechte Stimmrechte in Instruments Laufzeit Abwicklung absolut % 0 0,00 Summe: 0 0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% Instrumente in %, wenn 5% Summe in %, wenn 5% oder oder höher oder höher höher -Christian Berthold Angermayer -Apeiron Investment Group Ltd., 86,95 86,95 Sliema, Malta

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen

Datum 15.08.2025

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Heidelberger Beteiligungsholding AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 (6221) 64924-45 E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de Website: www.heidelberger-beteiligungsholding.de ISIN(s): DE000A254294 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

