Schwache Zahlen haben dem Industriekonzern Thyssenkrupp in der vergangenen Woche zugesetzt. Das Chartbild hat sich deutlich eingetrübt. Zu Wochenbeginn geht es nun auch des starken Marktumfelds für Rüstungsaktien zwar wieder nach oben. Doch Anleger sollten nun nicht wieder zu sehr in Euphorie verfallen.Sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis ist Thyssenkrupp im Rahmen der Quartalszahlen mit der Prognose für das Gesamtjahr zurückgerudert. Außerdem gab es beim wichtigen Free Cashflow ...Den vollständigen Artikel lesen ...
