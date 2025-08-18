DJ PTA-News: Veganz Group AG: Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats

Veganz Group AG: Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats

Ludwigsfelde (pta000/18.08.2025/13:30 UTC+2)

Veganz Group: Konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats

Ludwigsfelde, den 18. August 2025 - Im Nachgang zur ordentlichen Hauptversammlung der Veganz Group AG (WKN: A3E5ED / Kürzel: VEZ), einem führenden Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmitteltechnologien, hat sich heute der neu gewählte Aufsichtsrat konstituiert.

Dabei wurde Herr Evgeni Kouris zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Herr Sascha Voigt bestimmt.

Herr Evgeni Kouris ist Gründer und Geschäftsführer von New Mittelstand in Berlin und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen digitale Transformation, nachhaltige Geschäftsmodellentwicklung und Unternehmensnachfolge im Mittelstand.

Nach dem Studium der Informatik und Betriebswirtschaftslehre startete er seine Laufbahn bei BCG Platinion, wo er Transformations- und Digitalisierungsprojekte für internationale Konzerne und Familienunternehmen leitete und maßgeblich den Aufbau von BCG Digital und später BCG X vorantrieb. Anschließend gründete er mehrere Start-ups, unter anderem Gamewheel im Bereich Marketingtechnologie, sowie die Plattform New Mittelstand, die mit über 1.000 Mitgliedern zu den größten Netzwerken für Unternehmensnachfolge im DACH-Raum gehört.

2020 übernahm er interimistisch als Co-CEO die Führung von HERMANN'S, der Food-Tech-Initiative der Bahlsen-Gruppe, und ist seitdem auch im Food-Tech-Bereich aktiv. Seit 2024 ist er zudem als Investor im Bereich Mittelstandsnachfolge tätig und Aktionär der Veganz Group AG.

Herr Sascha Voigt ist Gründer und CEO der IP Innovation Partners GmbH, Vollblutunternehmer und Investor mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich New Technologies, Transformation, Licensing und Engineering. Mit mehreren erfolgreichen Exits in den vergangenen 15 Jahren, unter anderem an amerikanische und asiatische Konzerne, verfügt er ebenfalls über ausgezeichnete Kenntnisse im Investmentsektor. Die über 40 Patente, an denen er als Miterfinder beteiligt ist, zeigen eindrucksvoll seine Expertise.

Für seine Erfolge in einem seiner Unternehmen wurde er, u.a. vom US-amerikanischen Wall Street Journal, mit dem Innovation Gold Award ausgezeichnet. Sascha Voigt und sein Team begleiten Veganz seit mehreren Jahren bei der Entwicklung und Skalierung der Mililk(R)-Technologie und -produktion. Seit 2022 ist er ebenfalls Aktionär der Veganz Group AG.

Die Amtszeit des Aufsichtsrats erstreckt sich - entsprechend der Satzung - bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt.

Der Vorstand freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Aufsichtsrat.

Über die Veganz Group AG

Die im Jahre 2011 in Berlin gegründete Veganz Group ist ein innovativer Produzent von pflanzenbasierten Lebensmitteln. Zu den Veganz-Marken zählen auch Happy Cheeze, Mililk(R) und Peas on Earth.

Ursprünglich als europäische vegane Supermarktkette gestartet, gelang es Veganz mit einer nachhaltigen Unternehmensphilosophie diesen neuen Wachstumsmarkt aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend in der deutschsprachigen Region zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Snacks, Milch-, Käse- und Fleischalternativen.

Die Produkte sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur im eigenen Online-Shop, sondern auch flächendeckend im Groß- und Einzelhandel verfügbar, u.a. bei Edeka, Rewe, Spar International, Rossmann, dm Deutschland und Transgourmet. Das Sortiment von Veganz wird sukzessive durch hochwertige und innovative Artikel optimiert, während parallel die nachhaltige Wertschöpfungskette kontinuierlich verbessert wird.

Veganz wurde für seine sozialen und ökologischen Auswirkungen mit dem B Corp-Zertifikat ausgezeichnet, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie.

