Anzeige
Mehr »
Dienstag, 02.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Milliardenmarkt Multiple Sklerose: Neue Therapieform könnte alles verändern!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Ticker-Symbol: VEZ
Tradegate
02.09.25 | 19:22
14,900 Euro
-1,97 % -0,300
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Scale
1-Jahres-Chart
VEGANZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VEGANZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,40015,40019:25
14,40015,40019:23
Dow Jones News
02.09.2025 18:15 Uhr
344 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Veganz Group AG: Veganz Group AG: Veränderungen im Vorstand - Vertragsverlängerung und Ausscheiden von Mitgliedern

DJ PTA-Adhoc: Veganz Group AG: Veganz Group AG: Veränderungen im Vorstand - Vertragsverlängerung und Ausscheiden von Mitgliedern

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Veganz Group AG: Veganz Group AG: Veränderungen im Vorstand - Vertragsverlängerung und Ausscheiden von Mitgliedern

Ludwigsfelde (pta000/02.09.2025/17:40 UTC+2)

Veganz Group AG: Veränderungen im Vorstand - Vertragsverlängerung und Ausscheiden von Mitgliedern

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art.17 Abs.1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA BZW. EINER ANDEREN JURISDIKTION BZW. IN DIESE LÄNDER ODER JURISDIKTIONEN, IN DENEN EINE FREIGABE, BEKANNTMACHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERLEITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Ludwigsfelde, den 2. September 2025- Der Aufsichtsrat der Veganz Group AG ("Gesellschaft" oder "Veganz") (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat in seiner gestrigen Sitzung wichtige Personalentscheidungen getroffen.

Massimo Garau, CFO, scheidet zum 31. Januar 2026 aus dem Unternehmen aus. Er ist ab dem 15. September 2025 freigestellt.

Moritz Möller, CMO, wird seinen zum 31. Dezember 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt verlassen.

Anja Brachmüller, COO, bleibt der Veganz Group AG erhalten: Ihr Vertrag wurde vom Aufsichtsrat um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 verlängert.

Der Aufsichtsrat dankt den ausscheidenden Vorständen für ihren langjährigen und engagierten Einsatz sowie ihren wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Veganz Group.

Damit wird der Vorstand der Veganz Group AG ab dem 1. Februar 2026 aus zwei Mitgliedern bestehen: Anja Brachmüller und Rayan Tegtmeier. Die Position des CFO wird nicht neu besetzt. Die Leitung der Finanzabteilung übernimmt Jerome Nauert als Head of Finance. Er berichtet direkt an den neuen CEO Rayan Tegtmeier, der über umfassende CFO-Erfahrung verfügt.

Die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen erfolgt planmäßig am 25. September 2025.

Kontakt Unternehmen:

Veganz Group AG An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: info@veganz.de

Kontakt Investor Relations: Jan Bredack (Chief Executive Officer, CEO) Telefon: +49 (0) 30 2936378 0

E-Mail: ir@veganz.de

WICHTIGE HINWEISE

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Freigabe, Bekanntmachung, Veröffentlichung, Verteilung, Verbreitung oder Weiterleitung unzulässig wäre, freigegeben, bekannt gemacht, veröffentlicht, verteilt, verbreitet oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung enthält kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren und stellt auch keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG dar. Es wird kein öffentliches Angebot von Aktien oder anderen Wertpapieren der Veganz Group AG stattfinden. Die Aktien der Veganz Group AG wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert.

Ende der Insiderinformation

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Veganz Group AG 
           An den Kiefern 7 
           14974 Ludwigsfelde 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jan Bredack 
Tel.:         +49 30 2936378-0 
E-Mail:        ir@veganz.de 
Website:       www.veganz.de 
ISIN(s):       DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756827600488 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2025 11:40 ET (15:40 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.