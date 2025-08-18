Die Zolar GmbH und die Otovo GmbH bieten den ehemaligen B2C-Kunden von Zolar ein Angebot zur Betreuung ihrer PV-Anlagen an: Das Berliner Solarunternehmen Otovo will nun Haushalten mit Photovoltaikanlage von Zolar einen vereinfachten Einstieg in das Servicepaket Otovo Care ermöglichen. "Uns war wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden auch nach unserem Strategieschwenk und Insolvenzverfahren eine verlässliche Betreuung für ihre Solaranlagen erhalten. Deshalb haben wir aktiv nach einem Partner gesucht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
