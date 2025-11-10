Das Unternehmen schließt sich mit Onvis zusammen, der bereits zuvor als Otovo USA auftretenden Neugründung von Ex-Sunnova-Chef John Berger. Dieser wird neuer CEO, Otovo-Gründer Andreas Thorsheim wird Chief Product Officer. Eine neue Ära - mit dieser ambitionierten Formulierung beschreibt Otovo, bislang europaweit aktiver Anbieter von Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichern zur Miete oder zum Kauf, die jüngsten internen Entwicklungen. Otovo schließt sich demnach mit dem US-amerikanischen Unternehmen Onvis zusammen, führt eine Kapitalerhöhung durch und ernennt mit William C. ("John") Berger einen ...

