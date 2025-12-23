Das norwegische Photovoltaik-Unternehmen Otovo erwirbt 24.000 Kunden und andere Vermögenswerte vom insolventen Solarunternehmen Soly aus den Niederlanden. Otovo will den Kunden die Möglichkeit bieten, ein Photovoltaik-Serviceprodukt zu erwerben. Otovo, Photovoltaik-Onlineplattform aus Norwegen, kauft ausgewählte Vermögenswerte von der Soly Holding. Das in den Niederlanden ansässigen Solarunternehmen Soly mit Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Österreich, Italien und Großbritannien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
