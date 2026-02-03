Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
NO0010809783 Otovo ASA 03.02.2026 NO0013721613 Otovo ASA 04.02.2026 Tausch 10:1
CA62849F4087 Noveris Health Sciences Inc. 03.02.2026 CA66990B1085 Noveris Health Sciences Inc. 04.02.2026 Tausch 1:1
AU0000234676 Barys Resources Ltd. 03.02.2026 AU0000453185 Barys Resources Ltd. 04.02.2026 Tausch 1:1
CA23003L1022 Cullinan Metals Corp. 03.02.2026 CA23003L2012 Cullinan Metals Corp. 04.02.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
NO0010809783 Otovo ASA 03.02.2026 NO0013721613 Otovo ASA 04.02.2026 Tausch 10:1
CA62849F4087 Noveris Health Sciences Inc. 03.02.2026 CA66990B1085 Noveris Health Sciences Inc. 04.02.2026 Tausch 1:1
AU0000234676 Barys Resources Ltd. 03.02.2026 AU0000453185 Barys Resources Ltd. 04.02.2026 Tausch 1:1
CA23003L1022 Cullinan Metals Corp. 03.02.2026 CA23003L2012 Cullinan Metals Corp. 04.02.2026 Tausch 10:1
© 2026 Xetra Newsboard