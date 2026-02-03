Das Instrument 0NF CA62849F4087 MYDECINE INNOVAT.GRP NEW EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.02.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.02.2026

The instrument 0NF CA62849F4087 MYDECINE INNOVAT.GRP NEW EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.02.2026 and ex capital adjustment on 04.02.2026



Das Instrument 89K NO0010809783 OTOVO ASA NK 0,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 03.02.2026

The instrument 89K NO0010809783 OTOVO ASA NK 0,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 03.02.2026



Das Instrument O9B AU0000234676 ENRG ELEMENTS LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.02.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.02.2026

The instrument O9B AU0000234676 ENRG ELEMENTS LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.02.2026 and ex capital adjustment on 04.02.2026



Das Instrument HXB US00901B3033 AIM IMMUNOTEC.NEW DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 03.02.2026 und ex Kapitalmassnahme am 04.02.2026

The instrument HXB US00901B3033 AIM IMMUNOTEC.NEW DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 03.02.2026 and ex capital adjustment on 04.02.2026





