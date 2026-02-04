The following instruments on XETRA do have their first trading 04.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.02.2026
Aktien
1 CNE100007F72 Eastroc Beverage (Group) Co. Ltd.
2 FI4000115464 Detection Technology Oyj
3 ES0147561015 Iberpapel Gestion S.A.
4 CZ0005135970 Primoco UAV SE
5 CA0010241085 AE Fuels Corp.
6 AU0000312670 Infini Resources Ltd.
7 CA51949L2093 Lavras Gold Corp.
8 AU0000453185 Barys Resources Ltd.
9 CA23003L2012 Cullinan Metals Corp.
10 CA66990B1085 Noveris Health Sciences Inc.
11 NO0013721613 Otovo ASA
Anleihen/ETP
1 AU3CB0330983 Aroundtown SA
2 AU3CB0330991 Aroundtown SA
3 DE000DP9A596 DZ BANK AG
4 AT0000A3RGC1 Erste Group Bank AG
5 AU3CB0330975 Nordic Investment Bank
6 USU0479MAA81 Atkore Inc.
7 DE000HEL0S99 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
8 DE000HEL0SG1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 DE000HEL0SE6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0SD8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000MHB42J6 Münchener Hypothekenbank eG
12 US91282CPY11 United States of America
13 DE000A4AKW34 Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP
