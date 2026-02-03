The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.02.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.02.2026
ISIN Name
AU0000234676 ENRG ELEMENTS LTD.
CA04315L1058 ARTIS REAL EST.INV.TR.UTS
CA23003L1022 CULLINAN METALS CORP.
CA62849F4087 MYDECINE INNOVAT.GRP NEW
DK0061555109 AQUAPORIN A/S DK 1
NO0010809783 OTOVO ASA NK 0,01
