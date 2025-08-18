Vancouver, BC - 18. August 2025 / IRW-Press / CanCambria Energy Corp. (TSXV: CCEC) (FSWB: 4JH) (OTCQB: CCEYF) ("CanCambria" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine hundertprozentige ungarische Tochtergesellschaft namens CanCambria Kiskunhalas Koncessziós Ltd. ("CanCambria Kiskunhalas") gegründet hat, die mit der Leitung der Explorations- und Erkundungsaktivitäten im vor kurzem übernommenen Konzessionsgebiet Kiskunhalas (Kiskunhalas Concession Area, "KCA") betraut wird.

Das 945,9 km² (233.737 Acres) große KCA grenzt unmittelbar an die ebenfalls dem Unternehmen gehörende Bergbaukonzession Ba-IX (131,9 km²/32.500 Acres). Mit der Erweiterung seiner Konzessionsflächen festigt CanCambria seine strategische Präsenz und steigert sein Ressourcenpotenzial. Im Rahmen der ersten Arbeiten im KCA in den kommenden Monaten werden folgende Maßnahmen gesetzt:

- Updates zu den Schätzungen der kontingenten Ressourcen und des Felderschließungsplans (Field Development Plan, FDP) anhand der vorliegenden 3D-Seismikdaten unter Einbeziehung jener Zonen im KCA, die Ausläufer der tieferliegenden Tight-Gas-Vorkommen in der Konzession Ba-IX bilden.

- Bewertung von Design, Machbarkeit und Kosten für ein neues Programm zur Erfassung und Verarbeitung von 3D-Seismikdaten für das Soltvadkert Trough, ein noch kaum erkundetes Becken aus dem Miozän, in dem Tight-Gas-Vorkommen vermutet werden.

- Einbindung von Datenmaterial aus historischen Bohrlöchern und Förderaktivitäten im KCA zur genaueren Eingrenzung einer Reihe von Prospektionsgebieten mit guten Aussichten auf konventionelle und unkonventionelle Ressourcen, die im Rahmen der historischen 3D-seismischen Messung über einem 400 km² großen Areal bei Kiskunhalas im Jahr 2011 ermittelt wurden.

Digital-Marketing-Vereinbarung

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass mit der Firma Altura Media Co. Inc. ("Altura") ein Vertrag über die Erbringung von Digital-Marketing-Leistungen abgeschlossen wurde. Vereinbarungsgemäß wird Altura das Unternehmen für einen Zeitraum von zwei (2) Monaten mit Leistungen im Bereich des digitalen Marketings unterstützen. Die Laufzeit kann nach wechselseitiger Vereinbarung und mit vorheriger Genehmigung der TSX Venture Exchange verlängert werden. In der Vereinbarung sind die von Altura für das Unternehmen zu erbringenden Leistungen festgeschrieben, und zwar die komplette Einrichtung einer interaktiven, artikelbasierten Landing Page, maßgeschneiderte Videos und/oder Grafiken sowie die Optimierung und Verwaltung einer Digital-Traffic-Kampagne. Das Unternehmen bezahlt ein Honorar in Höhe von 125.000 CAD, das bei Unterzeichnung der Vereinbarung und Genehmigung durch die TSX Venture Exchange fällig wird. Die Marketingvereinbarung mit Altura wurde zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelt (Arm's Length) und muss noch von der TSX Venture Exchange genehmigt werden.

Altura Media Co. Inc. ist ein in der Provinz British Columbia eingetragenes Unternehmen mit Firmensitz in Vancouver, British Columbia. Altura ist derzeit weder direkt noch indirekt am Unternehmen beteiligt und hat weder die Absicht noch das Recht, eine derartige Beteiligung während der Laufzeit der Vereinbarung zu erwerben.

Korrektur des Rundschreibens

Dem Rundschreiben zur bevorstehenden Jahreshauptversammlung (AGM) wurde irrtümlich eine nicht korrekte Version der laufenden 10%igen Omnibus-Initiative des Unternehmens beigefügt. Den Aktionären wird auf Wunsch eine korrekte Version dieses Plans übermittelt - Anfragen bitte per E-Mail an [info@cancambria.com]. Entsprechende Kopien werden auch bei der AGM zur Begutachtung verteilt und wurden ebenso unter SEDAR+ sowie auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht.

Über CanCambria Energy Corp.

CanCambria Energy Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Tight Gas-Vorkommen (Anm.: Erdgaslagerstätten mit sehr gering durchlässigem Gestein) spezialisiert hat. CanCambria konzentriert sich mit seinem weltweit erfahrenen Führungsteam auf hochwertige, risikoarme Projekte mit direktem Zugang zu profitablen Märkten. Durch den Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Branche strebt CanCambria die Kommerzialisierung seines Vorzeigeprojekts an, des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kiskunhalas im Süden Ungarns, einer bedeutenden Gaskondensatressource im Herzen Europas.

Für weitere Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Paul Clarke, PhD

CEO & President

mailto:paul.clarke@cancambria.com

Chris Beltgens

VP, Corporate Development

mailto:chris.beltgens@cancambria.com

E-Mail: info@CanCambria.com

Webseite: www.canCambria.com

Investor Relations - Nordamerika

KIN Communications Inc.

604-684-6730

mailto:ccec@kincommunications.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") dar. Ohne das Vorstehende einzuschränken, beinhalten solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen über das Angebot, die Geschäftspläne, Erwartungen, Kapitalkosten und Ziele des Unternehmens. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie "können", "würden", "könnten", "werden", "wahrscheinlich", "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "schätzen" und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt solche künftigen Leistungen erreicht werden. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80733Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80733&tr=1



