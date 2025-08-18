Metaplanet setzt die Bitcoin-Kaufstrategie aggressiv fort. Kann die Holding deswegen weitere Chancen für Investoren bieten? Oder ist es jetzt Zeit für Gewinnmitnahmen? Der nächste Kauf bei Metaplanet "Kaufen, kaufen, kaufen!", das ist aktuell das Motto bei Metaplanet. Die ehemalige japanische Hotel-Holding setzt ihren aggressiven Kurs bei der Bitcoin-Akkumulation fort und hat erneut in der vergangenen Woche bei der Mutter aller Kryptowährungen zugeschlagen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de