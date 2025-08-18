Anzeige
Montag, 18.08.2025
6,35-Mrd. vs. 30-Mio.-€ - Die Bewertungslücke im Kohlesektor, die kein Investor ignorieren kann
WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Ticker-Symbol: VEZ
Tradegate
18.08.25 | 16:39
15,400 Euro
-0,32 % -0,050
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Scale
18.08.2025 19:33 Uhr
PTA-DD: Veganz Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Veganz Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Veganz Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Ludwigsfelde (pta000/18.08.2025/19:00 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Herr Massimo Garau 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                           Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 Veganz Group AG 
b)      LEI                                 391200WJ0J8QYRQNC671 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               DE000A3E5ED2 
b)      Art des Geschäfts                          Kauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        6,00 EUR                               25.500,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        6,00 EUR                               25.500,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                         13.08.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Veganz Group AG 
           An den Kiefern 7 
           14974 Ludwigsfelde 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Massimo Garau 
Tel.:         +49 30 2936378-0 
E-Mail:        ir@veganz.de 
Website:       www.veganz.de 
ISIN(s):       DE000A254NF5 (Anleihe) DE000A3E5ED2 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755536400141 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
