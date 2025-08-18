DJ PTA-DD: Veganz Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Veganz Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Ludwigsfelde (pta000/18.08.2025/19:00 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Herr Massimo Garau 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Veganz Group AG b) LEI 391200WJ0J8QYRQNC671 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000A3E5ED2 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 6,00 EUR 25.500,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 6,00 EUR 25.500,00 EUR e) Datum des Geschäfts 13.08.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
