Santa Clara - Der kriselnde Chipkonzern Intel bekommt einen neuen Grossaktionär aus Japan. Der Technologiekonzern Softbank kauft Intel-Aktien im Wert von zwei Milliarden Dollar (1,7 Mrd Euro), wie die Unternehmen in der Nacht von Montag auf Dienstag mitteilten. Der Kaufpreis liegt mit 23 Dollar pro Aktie leicht unter dem Schlusskurs von Montag. Die Intel-Aktie stieg im nachbörslichen Handel nach der Ankündigung um mehr als fünf Prozent. Im regulären ...Den vollständigen Artikel lesen ...
