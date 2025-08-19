Solar überflügelt Atomkraft - Stardust Solar meldet +80% Auftragseingang

Anzeige / Werbung

Sonnige Rekorde in Europa

Die Sonne sorgt 2025 für Bestmarken: Vor allem in Westeuropa zeigte sich das Frühjahr außergewöhnlich hell. Großbritannien, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Nordwestfrankreich und Westdeutschland erhielten teils 50% mehr Sonnenstunden als üblich. Im Gegensatz dazu litten Spanien, Portugal und Italien unter bis zu 25% weniger Strahlung. In Schottland hielt das ungewohnt sonnige Wetter bis in den Mai an - mit spürbaren Effekten: Großbritanniens Solarstromproduktion sprang um 42% auf 7,6 TWh und erreichte erstmals über 10% Anteil am Monatsstrommix.

Solar erstmals Nummer 1 im EU-Strommix

Kein Wunder also, dass die EU 2025 voraussichtlich 64,2 GW neue Solarleistung installiert - nur leicht unter dem Rekord von 2024. Ein historischer Meilenstein: Im Juni übernahm Solar mit 22,1% erstmals die Spitzenposition im europäischen Strommix, noch vor der Kernenergie (21,8%).

Dynamik auch in Nordamerika

Zwar spielt Solar in Nordamerika noch eine kleinere Rolle als in Europa, doch die Dynamik ist beachtlich: In den USA entfielen allein in den ersten vier Monaten 2025 rund 77% der neu installierten Stromkapazitäten auf Photovoltaik. Damit stieg der Solaranteil im Strommix auf 7%. Kanada hinkt zwar hinterher, doch wächst rasant: Dort kletterte die installierte Leistung in fünf Jahren um 92%. Aktuell liegt der Anteil noch bei rund 1%, die Tendenz zeigt klar nach oben.

Franchise-Modelle als Wachstumstreiber

Besonders in expandierenden Märkten können Franchise-Konzepte ihre Vorteile ausspielen: gebündelte Einkaufsmacht, standardisierte Abläufe und starke Markenauftritte erleichtern Unternehmern den Einstieg. Partner profitieren von etablierten Geschäftsmodellen - egal ob in europäischen Metropolen oder in den sonnenreichen US-Bundesstaaten. Selbst politische Schwankungen, wie zuletzt in den USA im Sommer 2025, können den Ausbau nur kurzzeitig bremsen.

Stardust Solar baut Netzwerk aus

Ein Unternehmen, das diesen Trend konsequent nutzt, ist die börsennotierte Stardust Solar Energy (ISIN: CA8552811017). Mit seinem Franchise-System bietet es Unternehmern in Kanada und den USA nicht nur Markenrechte, sondern auch moderne Technik, Marketingunterstützung und Projektmanagement. Mittlerweile umfasst das Netzwerk 96 Regionen - eine Basis für weiteres Wachstum.

Starker Auftragseingang

Im Juli vermeldete Stardust Solar einen Projektbestand von rund 3,6 Mio. US-Dollar - ein Plus von 80% gegenüber den 2 Mio. im Februar. Hinter diesen Zahlen stehen Projekte von privaten Solaranlagen bis hin zu Batteriespeichern für kleinere Gewerbebetriebe, die in den kommenden zwölf Monaten umgesetzt werden sollen.

Nachhaltigkeit mit Aufforstung

Auch ESG-Investoren dürften aufmerksam werden: Für jedes installierte Solarmodul pflanzt Stardust Solar zehn Bäume in von Abholzung betroffenen Regionen. Zusätzlich kommen 25 Bäume pro erfolgreich abgeschlossener Schulung von Solar-Studenten hinzu. Neben der Notierung an der TSX Venture Exchange ist Stardust Solar auch an mehreren deutschen Börsen handelbar.

